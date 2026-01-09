Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống dầu cá omega-3: Lời khuyên quan trọng của chuyên gia với người huyết áp cao

Thiên Lan
Thiên Lan
09/01/2026 04:05 GMT+7

Đối với hầu hết mọi người, axit béo omega-3 từ việc ăn cá là đủ để hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích và cá ngừ là nguồn cung cấp trực tiếp nhất 2 dạng axit béo omega-3 quan trọng: DHA và EPA. Nghiên cứu cho thấy ăn 2 phần cá (150 g mỗi phần) mỗi tuần giúp giảm 10% nguy cơ bệnh tim mạch, và nếu ăn hằng ngày, mức giảm lên đến 30%. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 phần cá mỗi tuần, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Uống dầu cá omega-3: Lời khuyên quan trọng của chuyên gia với người huyết áp cao - Ảnh 1.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích và cá ngừ là nguồn cung cấp trực tiếp nhất 2 dạng axit béo omega-3 quan trọng: DHA và EPA

Ảnh: AI

Đối với đa số mọi người, cá là nguồn cung cấp tốt hơn nhờ:

Phản ứng bền vững: Lợi ích duy trì ổn định miễn là ăn cá thường xuyên.

Dinh dưỡng bổ sung: Cung cấp thêm các dưỡng chất thiết yếu cho tim và huyết áp như Vitamin E và selen.

An toàn: Các loại cá "tốt nhất" - như cá hồi, cá mòi, có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để ăn thường xuyên.

Khi nào nên dùng dầu cá omega-3?

Dù ăn cá có lợi, nhưng tác dụng hạ huyết áp thực tế chỉ ở mức khiêm tốn, khoảng 2,3 mmHg.

Vì vậy, đối với người huyết áp cao hoặc mỡ máu cao, bác sĩ Dennis Sifris (Mỹ) khuyên nên uống dầu cá omega-3 hằng ngày.

Đối với người cao huyết áp - từ 130/80 mmHg trở lên, có thể cần bổ sung viên dầu cá, kết hợp với thuốc hạ mỡ máu và chế độ ăn ít béo, theo Verywell Health.

Nguyên nhân là do:

Liều lượng nhất quán: Uống hằng ngày giúp nồng độ EPA và DHA tích tụ đủ để có hiệu quả ổn định.

Phản ứng mạnh hơn: Nghiên cứu cho thấy liều 3.000 mg dầu cá mỗi ngày giúp giảm huyết áp tâm thu tới 4,5 mmHg ở người cao huyết áp.

Khi nào cần sử dụng dầu cá omega-3 theo đơn?

DHA và EPA có khả năng giảm nguy cơ xơ vữa động mạch bằng cách hạ thấp mức chất béo trung tính. Trong các trường hợp mức chất béo trung tính triglyceride rất cao, cần phải sử dụng các loại dầu cá kê đơn như Lovaza và Vascepa. Những loại thuốc này chứa hàm lượng EPA rất cao, có thể giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ tới 25% ở những người có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc sử dụng dầu cá omega-3.

