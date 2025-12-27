Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nghiên cứu: Dầu cá omega-3 'cứu tinh' cho người bệnh thận

Thiên Lan
Thiên Lan
27/12/2025 00:09 GMT+7

Dầu cá omega-3 mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ tim, giảm viêm, hỗ trợ thị lực và trí não. Tuy nhiên, danh sách các tác dụng tuyệt vời này vẫn còn tiếp tục kéo dài.

Giờ đây, nghiên cứu quốc tế quy mô lớn vừa được trình bày tại Tuần lễ Thận học của Hiệp hội Thận học Mỹ năm 2025, đồng thời vừa được công bố trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, đã phát hiện tác dụng kỳ diệu của viên uống bổ sung phổ biến này, đặc biệt đối với bệnh thận - căn bệnh đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, theo trang tin khoa học ScitechDaily.

Với bệnh nhân chạy thận nhân tạo, các biến chứng tim mạch chính là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tuy nhiên các liệu pháp phòng ngừa hiệu quả vẫn còn hạn chế. Vì vậy, nhằm tìm hiểu liệu bổ sung dầu cá omega-3 có giúp cứu mạng cho nhóm bệnh nhân này hay không, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm mang tên thử nghiệm PISCES, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Tim mạch và Đột quỵ Canada.

Bổ sung dầu cá omga-3 giúp bệnh nhân chạy thận giảm biến cố tim mạch

Bổ sung dầu cá omga-3 giúp bệnh nhân chạy thận giảm biến cố tim mạch

Ảnh: AI

Các nhà khoa học tại Đại học Toronto, Viện Nghiên cứu Bệnh viện đa khoa Toronto cùng 5 trường đại học và bệnh viện ở Canada, phối hợp với Đại học Monash, Hệ thống Bệnh viện Monash (Úc), Hệ thống Bệnh viện Cedars (Mỹ), đã theo dõi 1.228 bệnh nhân được điều trị tại 26 trung tâm chạy thận nhân tạo trên khắp nước Úc và Canada.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm sử dụng dầu cá omega-3: 610 người sử dụng 4 g axit béo omega-3 mỗi ngày (chứa 1,6 g EPA và 0,8 g DHA)

Nhóm đối chứng: 618 người dùng giả dược.

Bổ sung dầu cá omga-3 giúp bệnh nhân chạy thận giảm biến cố tim mạch

Trong thời gian theo dõi 3,5 năm, kết quả đã phát hiện tác dụng "cứu mạng" đáng kinh ngạc của dầu cá omega-3 đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo, theo ScitechDaily.

Cụ thể, so với nhóm dùng giả dược, nhóm bổ sung dầu cá omga-3 mang lại những tác dụng sau đây:

  • Tỷ lệ các biến cố tim mạch nghiêm trọng giảm đến 43%. 
  • Tỷ lệ đột quỵ giảm đến 63%. 
  • Tỷ lệ tử vong do tim mạch giảm 45%. 
  • Tỷ lệ nhồi máu cơ tim giảm 44%. 
  • Tỷ lệ bị bệnh mạch máu ngoại biên dẫn đến cắt cụt chi giảm 43%. 
  • Tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 27%.
  • Tỷ lệ tử vong không do tim mạch giảm 23%.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Bổ sung dầu cá omga-3 hằng ngày giúp bệnh nhân chạy thận nhân tạo giảm mạnh các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Các tác giả cho biết: Bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường có mức EPA và DHA thấp. Điều này có thể giải thích vì sao bổ sung dầu cá omega-3 mang lại lợi ích vượt trội cho những bệnh nhân này.

Tuy nhiên, họ lưu ý kết quả này chỉ áp dụng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo do suy thận, không nên áp dụng cho những người khỏe mạnh hoặc các nhóm bệnh nhân khác.

Xem thêm bình luận