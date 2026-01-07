Sáng nào cũng 1 tô phở bò: Điều gì xảy ra với huyết áp?

Sau đây, bác sĩ - tiến sĩ Robert Burakoff, Giáo sư Y khoa tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian, Đại học Y Weill Cornell (Mỹ), sẽ giải thích chi tiết về điều này.

Thịt bò có làm tăng huyết áp?

Theo bác sĩ Burakoff, chế độ ăn nhiều thịt bò, thịt heo và các loại thịt đỏ khác làm tăng nguy cơ huyết áp cao.

Sau đây là những gì các nghiên cứu đã tìm thấy:

Nghiên cứu cho thấy ăn thật nhiều thịt đỏ - hơn 200 g mỗi ngày, làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao lên 39 - 40%, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện vấn đề thực sự nằm ở thịt chế biến. Họ nhận thấy thường xuyên tiêu thụ thịt chưa qua chế biến không làm tăng huyết áp cao, mà chỉ cần ăn nhiều hơn 17 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày đã làm tăng đáng kể nguy cơ huyết áp cao.

Đáng chú ý, mặc dù ăn nhiều thịt đỏ có thể dẫn đến tăng huyết áp, nhưng nếu ăn với lượng vừa phải thì tác hại này ít thấy hơn. Nếu tiêu thụ trong phạm vi khuyến nghị, thì thịt đỏ nạc chưa qua chế biến không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Mỗi sáng 1 tô phở là thói quen yêu thích của nhiều người Ảnh: AI

Điều gì khiến thịt đỏ không tốt cho tim mạch?

Thịt đỏ có hàm lượng calo cao và chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin B12, sắt, kẽm và các axit amin thiết yếu.

Tuy nhiên, thịt đỏ chứa các yếu tố có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chúng thường giàu chất béo bão hòa - làm tăng mức cholesterol trong máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. TMAO là chất hóa học được sản sinh trong ruột khi tiêu hóa thịt đỏ, nếu ở mức độ cao, có thể gây xơ vữa động mạch, làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy sắt từ thịt đỏ làm tăng gốc oxy phản ứng, các phân tử gây hại cho tế bào và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vậy 1 tô phở bò mỗi sáng liệu có gây hại?

Lượng thịt đỏ phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu sức khỏe, tình trạng sức khỏe, tuổi tác và chế độ ăn uống tổng thể của mỗi người.

Các chuyên gia khuyên nên hạn chế lượng thịt đỏ (không phải thịt chế biến) ở mức từ 50 - 100 g một ngày, theo Verywell Health.

Nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2019 trên tạp chí y khoa BMJ, do các chuyên gia tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), phối hợp với các nhà khoa học tại Đại học Autonoma de Madrid (Tây Ban Nha) và Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) thực hiện, đã kết luận rằng tiêu thụ thịt đỏ chỉ 50 g mỗi ngày hoặc 350 g mỗi tuần không ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong. Ngược lại, nếu ăn thịt đỏ nhiều hơn mức này thì nguy cơ tử vong sẽ tăng, theo BMJ.

Như vậy, với lượng thịt bò tái trong một tô phở thông thường trung bình khoảng 50 g, thì việc thưởng thức 1 tô phở bò mỗi ngày không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Và trong các bữa ăn còn lại trong ngày, nên thay thế thịt đỏ bằng nguồn đạm nạc từ cá, trứng, hoặc đậu phụ, các loại đậu, các loại hạt. Đồng thời kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt, rau tươi và trái cây; sữa hoặc phô mai không béo, không đường; hạn chế hoặc tránh muối, đường bổ sung; hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, bao gồm thịt mỡ và thịt chế biến sẵn.

Ngoài ra, cũng nên duy trì việc tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng.