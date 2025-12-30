Chuyên gia: 1 muỗng này mỗi ngày tốt cho cả cholesterol và huyết áp

Một chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ chỉ 1 một muỗng dầu "lạ mà quen" mỗi ngày có thể cứu bạn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tiến sĩ Lauren Panoff, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Tiêu thụ 1 thìa dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày có thể thúc đẩy mức huyết áp khỏe mạnh hơn. Lợi ích này đến từ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ (polyphenol) có trong dầu.

Dầu ô liu cũng là thành phần thiết yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải vốn nổi tiếng là tốt cho tim mạch và não.

Dùng dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày có thể thúc đẩy mức huyết áp khỏe mạnh hơn Ảnh minh họa: AI

Bằng chứng khoa học nói gì?

Một thử nghiệm lâm sàng ở Tây Ban Nha kéo dài 7 năm cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải giàu dầu ô liu nguyên chất có tác dụng giảm các biến cố tim mạch. Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng lượng dầu ô liu tiêu thụ cao, từ 20 - 30 g mỗi ngày (khoảng 1,5 muỗng canh), có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch thấp hơn.

Các nghiên cứu của Úc đã chỉ ra rằng dầu ô liu giàu polyphenol làm giảm đáng kể huyết áp tâm thu và nồng độ cholesterol xấu. Dầu ô liu nguyên chất cũng cải thiện chức năng nội mô, một chỉ số sớm về sức khỏe mạch máu, ở những người tiểu đường.

Một nghiên cứu khác cho thấy tiêu thụ dầu ô liu nguyên chất đã làm thay đổi cấu trúc gien liên quan đến viêm nhiễm và sức khỏe tim mạch. Dữ liệu cho thấy các chất chuyển hóa trong dầu ô liu có liên quan nghịch với nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Lợi ích dinh dưỡng chính của dầu ô liu là hàm lượng chất béo không bão hòa "lành mạnh" cao. Những chất béo này giúp giảm mức cholesterol xấu, từ đó làm giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ, theo Verywell Health.

Liều lượng sử dụng

Chuyên gia Panoff cho biết: Mỗi ngày 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu (tốt nhất là dầu ô liu nguyên chất) là đủ để mang lại lợi ích cho tim mạch, bao gồm thúc đẩy mức cholesterol khỏe mạnh hơn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và cung cấp chất chống oxy hóa.

Dạng dầu này chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa hơn các loại dầu ô liu thông thường. Do đó, chọn dầu ô liu nguyên chất uy tín là rất quan trọng để tối đa hóa lợi ích sức khỏe tim mạch.

Tiêu thụ dầu ô liu theo cách này - kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, chỉ sau vài tuần là đã có thể giảm nhẹ huyết áp cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý là dầu ô liu không thể thay thế thuốc huyết áp, vì vậy, không được phép bỏ thuốc huyết áp và trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào, cần hỏi ý kiến bác sĩ.