Chuyên gia giải mã công dụng thật sự của dầu ô liu đối với sức khỏe

Dầu ô liu được nhiều chuyên gia xem là nền tảng của một lối sống bền vững vì hỗ trợ tim mạch, giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, theo trang Prevention.

Bà Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chia sẻ một số lợi ích sức khỏe của dầu ô liu.

Dầu ô liu được nhiều chuyên gia xem là nền tảng của một lối sống bền vững vì hỗ trợ tim mạch, giảm viêm Ảnh: AI

Lợi ích sức khỏe lâu dài của dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất là một thành phần quan trọng trong chế độ tốt cho sức khỏe nhờ chứa chủ yếu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic. Đây là loại chất béo hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dầu ô liu còn giàu polyphenol và vitamin E, 2 hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Hợp chất oleocanthal trong dầu ô liu được nghiên cứu có khả năng giảm viêm tự nhiên, tương đồng với một số cơ chế của thuốc giảm đau.

Việc sử dụng đều đặn dầu ô liu giúp duy trì mức viêm thấp trong cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh liên quan đến viêm mạn tính như tim mạch, tiểu đường, viêm khớp và bệnh thoái hóa thần kinh.

Dầu ô liu cũng góp phần duy trì sức khỏe não bộ, hỗ trợ trí nhớ và giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến suy giảm nhận thức.

Một muỗng canh dầu ô liu tương đương 15 ml cung cấp khoảng 120 kilocalo và 14 gram chất béo, trong đó có 10 gram chất béo không bão hòa đơn và 1,5 gram chất béo không bão hòa đa.

Dầu ô liu không chứa carbohydrate, protein hay natri nhưng cung cấp 13% nhu cầu vitamin E và 7% nhu cầu vitamin K mỗi ngày.

Lợi ích chính đến từ cấu trúc chất béo tốt, hàm lượng polyphenol và các hợp chất hỗ trợ giảm viêm.

Cách sử dụng dầu ô liu hợp lý

Việc tiêu thụ quá nhiều dầu ô liu có thể dẫn đến tăng cân do tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu cơ thể.

Một số người có dạ dày nhạy cảm hoặc hội chứng ruột kích thích có thể gặp khó chịu nếu dùng lượng lớn dầu trong thời gian ngắn.

Người có bệnh lý liên quan đến đông máu hoặc đang dùng thuốc đặc trị cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Thay vì sử dụng trực tiếp 30 ml dầu mỗi ngày, người dùng có thể bổ sung dầu ô liu bằng cách trộn vào salad, rưới lên rau củ, dùng để xào ở nhiệt độ vừa, làm nước chấm với bánh mì, kết hợp trong các loại nước ướp thực phẩm.

Việc đưa dầu ô liu vào bữa ăn hằng ngày phù hợp sẽ mang lại lợi ích bền vững hơn so với việc coi nó như một giải pháp ngắn hạn.