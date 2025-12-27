Có phải uống nước lá vối giúp giảm mỡ máu, tốt cho người bệnh gout?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, khi bạn nạp một lượng lớn đạm (thịt, cá) và chất béo, hệ tiêu hóa thường phải làm việc hết công suất, dễ dẫn đến cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Nước lá vối hỗ trợ quá trình này nhờ các cơ chế sau:

Kích thích dịch vị: Các hoạt chất trong lá vối thúc đẩy dạ dày tiết thêm dịch tiêu hóa, giúp quá trình nhào trộn và phân giải thức ăn (đặc biệt là protein) diễn ra nhanh hơn.

Chứa tanin bảo vệ đường ruột: Chất tanin trong lá vối có tác dụng kháng khuẩn nhẹ và bảo vệ niêm mạc ruột, giúp giảm tình trạng chướng hơi và ngăn ngừa vi khuẩn có hại gây đau bụng.

Hỗ trợ đào thải axit uric: Bữa ăn nhiều đạm (đặc biệt là thịt đỏ, hải sản) làm tăng nồng độ acid uric trong máu. Nước vối có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải bớt acid uric, rất tốt cho việc phòng ngừa và hỗ trợ người bị bệnh gout.

Ổn định đường huyết và giảm mỡ máu: Các polyphenol trong lá vối giúp ức chế men alpha-glucosidase và lipase tụy làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau khi ăn, giảm mỡ máu giúp cơ thể bớt cảm giác nặng nề.

Nước lá vối tốt cho tiêu hóa, giảm mỡ máu ẢNH: AI

Lá vối khô hay tươi tốt hơn?

Dù cả hai đều có lợi, nhưng các chuyên gia y tế và kinh nghiệm dân gian thường ưu tiên lá vối khô (hoặc lá vối đã qua ủ) hơn vì những lý do sau:



Lá vối tươi Lá vối khô hoặc lá đã qua ủ Hương vị Có mùi ngái, vị chát gắt do còn nhiều nhựa và diệp lục. Mùi thơm nồng nàn, vị ngọt hậu, nước màu đỏ nâu đẹp mắt. Tính chất Kháng khuẩn rất mạnh, có thể tiêu diệt cả vi khuẩn có hại lẫn vi khuẩn có lợi nếu dùng lâu dài. Quá trình ủ và phơi giúp tiêu giảm các chất gây kích ứng, trở nên "lành" tính hơn với dạ dày. Tác dụng phụ Dễ gây cảm giác cồn cào, xót ruột hoặc "say" nếu uống đặc. Êm dịu hơn, ít gây tác động tiêu cực đến hệ bài tiết và máu.

"Nếu bạn muốn dùng hằng ngày để hỗ trợ sức khỏe, nên dùng lá vối khô. Lá vối tươi chỉ nên dùng trong thời gian ngắn hoặc dùng để nấu nước tắm, rửa các vết thương ngoài da nhờ tính kháng khuẩn cao", bác sĩ khuyến cáo.

Một số lưu ý quan trọng khi dùng nước vối

Không uống khi đói: Nước vối kích thích tiêu hóa rất mạnh, uống khi bụng rỗng sẽ làm nhu động ruột co bóp liên tục, gây cảm giác run rẩy, chóng mặt (say trà).

Đừng uống quá đặc: Nên pha loãng để uống thanh nhiệt. Việc uống nước vối quá đặc thường xuyên có thể gây áp lực lên thận.

Uống sau ăn 30-60 phút: Để các dịch vị tự nhiên của cơ thể hoạt động trước, sau đó nước vối sẽ đóng vai trò hỗ trợ "dọn dẹp" phần còn lại và ngăn chặn hấp thu chất béo từ thức ăn.

Không thay thế hoàn toàn nước lọc: Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 1 bình trà vối, vẫn cần bổ sung thêm nước lọc để cơ thể thanh lọc tốt nhất.