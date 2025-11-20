Gout: 5 loại trái cây giúp kiểm soát a xít uric cao

Trái cây cung cấp nước, chất xơ và nhiều chất chống ô xy hóa. Đặc biệt, một số loại trái cây có thể giúp kiểm soát a xít uric bằng cách giúp cơ thể bài tiết uric tốt hơn, giảm căng thẳng ô xy hóa và giảm nhẹ viêm nhiễm do gout, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

Vitamin C trong kiwi giúp cơ thể đào thải a xít uric tốt hơn qua thận ẢNH: AI

Những loại trái cây có thể góp phần giúp kiểm soát a xít uric gồm:

Kiwi

Kiwi là nguồn vitamin C dồi dào. Vitamin C có thể giúp cơ thể đào thải a xít uric tốt hơn qua thận. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C làm tăng lượng a xít uric được thải ra và giúp giảm nhẹ nồng độ của chúng trong máu.

Kiwi có lượng purin thấp, đồng thời cung cấp chất xơ và nước. Do đó, ăn kiwi như một phần khẩu phần hằng ngày là lựa chọn an toàn để giúp kiểm soát a xít uric.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa tới hơn 90% là nước, giúp tăng thể tích nước tiểu và tăng thải a xít uric. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy chiết xuất hoặc bột dưa hấu làm giảm nồng độ a xít uric trong máu.

Dưa hấu chứa chất chống ô xy hóa polyphenol. Chất này giúp giảm nhẹ quá trình tạo a xít uric, đồng thời tăng thải chúng qua thận. Đây là loại trái cây ít purin, giàu nước nên rất phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát a xít uric.

Lựu

Hạt và nước ép lựu giàu polyphenol cùng nhiều chất chống ô xy hóa khác. Một số nghiên cứu sơ bộ trên cả người và động vật cho thấy lựu có khả năng làm giảm nồng độ a xít uric trong máu và cải thiện chỉ dấu tổn thương thận.

Điều này là do một số dưỡng chất trong lựu có khả năng giảm căng thẳng ô xy hóa, ức chế nhẹ xanthine oxidase, loại enzyme tham gia tạo a xít uric. Chúng cũng có thể giúp thận làm việc hiệu quả hơn trong việc đào thải axit uric.

Việt quất

Việt quất giàu chất chống ô xy hóa anthocyanin và polyphenol. Những chất này không chỉ giúp giảm viêm mà còn bảo vệ chức năng thận. Đặc biệt, anthocyanin được cho là có tác dụng tái lập cân bằng hệ vi sinh ruột, góp phần chuyển hóa a xít uric. Việt quất là lựa chọn hợp lý nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa cao.

Thơm

Thơm chứa enzyme bromelain có đặc tính chống viêm và giảm đau mức độ nhẹ. Một số nghiên cứu sơ bộ trong ống nghiệm và động vật cho thấy bromelain có tác dụng giảm phản ứng viêm và nồng độ a xít uric trong máu, theo Eating Well.