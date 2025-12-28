Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

3 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người huyết áp cao

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/12/2025 00:09 GMT+7

Buổi sáng, sau khi thức dậy là lúc huyết áp có xu hướng tăng cao một cách tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu huyết áp buổi sáng tăng quá cao, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên rõ rệt.

Điều đáng nói là một số thói quen rất phổ biến vào buổi sáng lại vô tình làm huyết áp tăng vọt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

3 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người huyết áp cao - Ảnh 1.

Mì gói, bánh mì kẹp thịt nguội, thực phẩm chế biến sẵn và nước chấm đều là những món có hàm lượng muối cao

ẢNH: AI

Dưới đây là những thói quen vào buổi sáng thường bị xem nhẹ nhưng lại âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người có huyết áp cao.

Quên hoặc uống thuốc trễ

Với nhiều người bị huyết áp cao, thuốc không chỉ giúp hạ huyết áp mà còn có vai trò giữ ổn định huyết áp buổi sáng. Khi quên uống thuốc hoặc uống trễ giờ, tác dụng bảo vệ này bị gián đoạn, khiến huyết áp dễ tăng mạnh đúng vào thời điểm cơ thể có xu hướng tăng huyết áp.

Một số bằng chứng khoa học cho thấy hiện tượng tăng huyết áp buổi sáng có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) nhấn mạnh thuốc rất quan trọng để giảm biến cố tim mạch ở người huyết áp cao.

Ăn sáng quá mặn

Natri trong muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn và đẩy huyết áp lên cao. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người huyết áp cao cần hạn chế muối để giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Vấn đề là nhiều món ăn sáng quen thuộc lại chứa muối ẩn. Những món này là mì gói, bánh mì kẹp thịt nguội, phô mai mặn, chà bông, thực phẩm chế biến sẵn hoặc nước chấm. Dù không cảm thấy quá mặn miệng nhưng lượng natri nạp vào từ những món này vẫn có thể vượt khuyến nghị chỉ trong một bữa sáng.

Hút thuốc ngay sau khi thức dậy

Nicotine trong thuốc lá và thuốc lá điện tử kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và huyết áp ngay tức thì. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết hút thuốc làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp nhiều lần so với người không hút.

Bên cạnh đó, uống cà phê quá đậm hoặc dùng nước tăng lực ngay buổi sáng cũng có thể khiến huyết áp tăng cấp tính, theo Healthline.

Huyết áp cao: 3 hành động nhỏ, hiệu quả lớn!

Huyết áp cao: 3 hành động nhỏ, hiệu quả lớn!

Huyết áp cao là kẻ giết người thầm lặng, có thể dẫn đến đau tim, đột quỵ và tổn thương thận nếu không được kiểm soát.

Bình luận (0)

