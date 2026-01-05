Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ ra 4 cách phân biệt thịt bò thật và giả

Lê Cầm
05/01/2026 10:34 GMT+7

Để phân biệt giữa thịt bò giả và thịt bò thật, người dùng có thể kiểm tra bằng ngón tay, quan sát màu sắc và thớ thịt, kiểm tra bằng nước hoặc thông qua mùi vị đặc trưng của thịt bò.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở sử dụng thịt heo để làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn. Với nguồn nguyên liệu là thịt heo, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite, huyết heo, hóa chất tạo màu, các đối tượng đã "hô biến" thành thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, muối công nghiệp như Sodium Metabisulfit và nhiều chất tạo màu thực phẩm tổng hợp có thể gây ra các tác hại như dị ứng, vấn đề hô hấp, có thể gây ung thư hoặc rối loạn thần kinh hoặc rối loạn hành vi khi tiếp xúc nhiều hoặc lặp đi lặp lại, trong khi lượng tiêu thụ thông thường trong giới hạn quy định dường như an toàn đối với hầu hết mọi người.

Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ Uyên về 4 cách hỗ trợ người tiêu dùng có thể phân biệt giữa thịt bò tẩm hóa chất và thịt nguyên chất:

Kiểm tra bằng tay

Dùng ngón tay miết mạnh: Bạn hãy dùng ngón tay ấn và miết lên bề mặt miếng thịt. Nếu là thịt tẩm màu, phẩm màu hoặc huyết bò sẽ dính vào tay bạn. Thịt bò thật có màu đỏ tự nhiên từ cơ thịt nên không bị lem màu ra tay.

Thịt bò thật: Có độ dẻo, khi ấn vào cảm giác thịt dính nhẹ vào tay, thớ thịt nhỏ và mịn.

Thịt giả: Thường có cảm giác bở, thớ thịt to và ngắn (đặc biệt là thịt heo sề), khi ấn vào không có độ đàn hồi tự nhiên.

Người tiêu dùng cần quan sát kiểm tra kỹ để lựa chọn thịt cho gia đình, tránh thịt có màu đỏ rực hay quá sậm bên ngoài, giá rẻ bất thường

Quan sát màu sắc và thớ thịt bò

Đặc điểm

Thịt bò thật

Thịt tẩm màu (thịt giả)

Màu sắc

Màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm đồng nhất từ ngoài vào trong.

Màu đỏ rực hoặc quá sậm bên ngoài, nhưng khi cắt ra bên trong nhạt màu hơn hẳn.

Thớ thịt

Nhỏ, dài, mịn.

To, ngắn, không mịn (thớ thịt heo thường lớn hơn).

Màu mỡ

Màu vàng nhạt đặc trưng.

Màu trắng đục (mỡ heo) hoặc mỡ bò được đắp vào bằng hóa chất.

Kiểm tra bằng nước

Bạn có thể yêu cầu người bán cắt một miếng nhỏ và rửa thử bằng nước sạch ngay tại chỗ. Nếu nước chuyển sang màu đỏ đậm và miếng thịt nhạt màu dần, đó chắc chắn là thịt đã qua xử lý phẩm màu.

Mùi vị đặc trưng

Thịt bò thật có mùi hôi nồng tự nhiên. Thịt bò làm giả thường bôi mỡ bò hoặc tưới huyết bò lên thịt heo để tạo mùi, nhưng mùi này thường chỉ ở bề mặt và dễ bay mất. Khi nấu chín, thịt bò thật giữ được vị ngọt đậm đà, trong khi thịt giả thường có vị nhạt hoặc mùi kháng sinh (nếu là heo sề lâu ngày).

Uống rau má thường xuyên liệu có tốt cho gan

"Ưu tiên mua thịt có nguồn gốc rõ ràng, bán tại các siêu thị, cửa hàng, điểm bán uy tín. Tránh mua thịt quá rẻ bất thường, màu đỏ đẹp đồng loạt. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên mua thịt nguyên miếng lớn, yêu cầu người bán cắt từ tảng thịt ra thay vì mua các miếng đã thái sẵn hoặc tẩm ướp sẵn, vì đó là những loại dễ bị trà trộn nhất", bác sĩ khuyến cáo.

