Sức khỏe

Thêm bằng chứng khoa học giải oan cho món thịt bò ngon miệng!

Thiên Lan
Thiên Lan
14/08/2025 19:42 GMT+7

Thịt đỏ như thịt bò chưa qua chế biến không làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan, theo một nghiên cứu quy mô lớn.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Obesity đã giải oan cho thịt bò khi chứng minh rằng ăn thịt đỏ chưa qua chế biến (như thịt bò) không làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan.

Cụ thể, thịt đỏ không làm tăng cân, không gây béo phì hay ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số chuyển hóa như mỡ máu hay cholesterol, theo trang tin của Đại học Texas Tech (Texas Tech Now).

Thêm bằng chứng khoa học giải oan cho món thịt bò ngon miệng! - Ảnh 1.

Thêm bằng chứng khoa học giải oan cho món thịt bò

Ảnh: AI

Đây là kết luận từ nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas Tech (Mỹ), sau khi tiến hành tổng hợp và phân tích dữ liệu từ 19 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên - một phương pháp đánh giá khoa học có độ tin cậy cao. Mục tiêu là nhằm kiểm tra mối liên hệ thực sự giữa thịt đỏ và nguy cơ béo phì hoặc các bệnh chuyển hóa, thay vì chỉ dựa trên quan sát hoặc khai báo ăn uống từ người tham gia.

Không có bằng chứng cho thấy thịt bò gây béo phì

Theo Giáo sư Nikhil V. Dhurandhar, trưởng nhóm nghiên cứu, kết quả phân tích cho thấy ăn thịt đỏ chưa chế biến không ảnh hưởng đến nguy cơ béo phì. Đồng thời, ăn loại thịt ngon miệng này cũng không có ảnh hưởng đáng kể lên các chỉ số như chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ mỡ cơ thể, cholesterol tốt/xấu hoặc triglyceride - các yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2, theo Texas Tech Now.

Phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và minh bạch

Không giống như nhiều nghiên cứu trước đây dựa vào dữ liệu tự khai, các tác giả ở đây chỉ sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát, nghĩa là người tham gia được theo dõi ăn uống chặt chẽ và được chỉ định lượng thịt đỏ cụ thể.

Phân tích được tiến hành theo đúng quy chuẩn quốc tế PRISMA về đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp. Tất cả mã tính toán, dữ liệu và kết quả đều được công khai trên một nền tảng trực tuyến để các nhà khoa học khác có thể kiểm tra và sử dụng.

Ý nghĩa thực tiễn

Kết luận từ nghiên cứu này đã giải oan cho quan điểm lâu nay cho rằng thịt bò gây béo phì. Thực tế, thịt đỏ như thịt bò cung cấp protein chất lượng cao và có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Giáo sư Dhurandhar nói thêm: Chống thịt đỏ có thể khiến nhiều người bỏ qua một nguồn dinh dưỡng có lợi cho kiểm soát cân nặng. Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn để người tiêu dùng đưa ra lựa chọn phù hợp trong lối sống lành mạnh.

