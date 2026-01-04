Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tập thể dục khi đói: Lợi ích thật sự hay nguy cơ tụt đường huyết?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/01/2026 01:36 GMT+7

Tập thể dục lúc bụng đói thường được xem là cách giúp đốt mỡ nhanh hơn, đặc biệt phổ biến ở những người tập trước bữa sáng. Nhưng bên cạnh đó, tập lúc bụng đói cũng tiềm ẩn nguy cơ hạ đường huyết.

Các nghiên cứu sinh lý cho thấy khi tập thể dục (aerobic), cơ thể thường tăng tỷ lệ sử dụng mỡ thừa làm nhiên liệu so với khi tập sau ăn. Các bài tập aerobic phổ biến là chạy bộ, đạp xe, bơi, đi bộ nhanh, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Tập thể dục khi đói: lợi ích thật sự hay nguy cơ tụt đường huyết ? - Ảnh 1.

Tập khi bụng đói có thể làm hạ đường huyết, run và vã mồ hôi

ẢNH MINH HỌA: AI

Điều này là do khi tập luyện trong trạng thái này, nồng độ hoóc môn insulin trong máu thấp hơn và hoóc môn giải phóng mỡ cũng hoạt động mạnh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là hiệu ứng xảy ra ngay trong buổi tập.

Cơ thể con người có khả năng bù trừ rất tốt. Nếu sử dụng nhiều mỡ hơn trong lúc tập, cơ thể có thể sẽ đốt ít mỡ hơn hoặc ăn nhiều hơn ở các thời điểm khác trong ngày. Vì vậy, tăng đốt mỡ tức thời không đồng nghĩa với lợi ích giảm mỡ tổng thể.

Khi xét đến kết quả giảm mỡ và giảm cân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nhiều bằng chứng khoa học không cho thấy tập bụng đói vượt trội so với tập sau ăn. Điều này nhấn mạnh rằng yếu tố quyết định vẫn là thâm hụt calo lâu dài, tính đều đặn của tập luyện chứ không phải thời điểm ăn trước hay sau tập.

Ở người khỏe mạnh không mắc tiểu đường, cơ thể có nhiều cơ chế để duy trì đường huyết khi vận động, như gan giải phóng glucose và tăng các hoóc môn làm tăng đường huyết. Vì vậy, với người khỏe mạnh, rất hiếm trường hợp tập lúc bụng đói bị tụt đường huyết đến mức nguy hiểm.

Tuy nhiên, vẫn có thể xuất hiện các triệu chứng như run tay, choáng váng, vã mồ hôi hoặc mệt lả, nhất là khi tập kéo dài, cường độ cao, thiếu ngủ hoặc ăn quá ít trong thời gian dài.

Ngược lại, ở người tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 1, nguy cơ hạ đường huyết khi tập luyện sẽ cao hơn rõ rệt. Với nhóm này, tập khi bụng đói cần được cân nhắc rất thận trọng. Thông thường, cách tập này không được khuyến khích nếu không có kế hoạch điều chỉnh thuốc và dinh dưỡng phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tập khi bụng đói nếu đó là buổi tập ngắn đến trung bình, cường độ nhẹ hoặc vừa, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe nhẹ hay yoga. Những người đang giảm cân quá nhanh, ngủ ít, căng thẳng kéo dài cũng nên tránh tập khi đói, theo Verywellfit.

Cần tập thể dục với cường độ thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Cần tập thể dục với cường độ thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Tập thể dục thường xuyên mang lại rất nhiều lợi ích, từ giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường cho đến tăng tuổi thọ. Tuy nhiên, không phải cứ tập nhiều là tốt. Vận động quá mức sẽ gây tác động tiêu cực đến cơ thể.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
