Giảm cân nhưng vòng bụng không giảm: lý do là gì?

Cân nặng phản ánh tổng khối lượng cơ thể, chẳng hạn mỡ, cơ, nước, glycogen và nhiều thành phần khác. Trong khi đó, vòng eo phản ánh chủ yếu mỡ bụng, ngoài ra còn có thêm các yếu tố như đầy hơi, táo bón, tư thế đứng và cách đo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cân nặng giảm nhưng vòng bụng không giảm có thể do cơ bụng đang dày lên ẢNH: AI

Cân nặng giảm mà vòng eo không giảm có thể do những nguyên nhân sau:

Mất nước, glycogen chứ không phải mỡ

Ở giai đoạn đầu của giảm cân, thường khoảng 1-2 tuần đầu, chúng ta sẽ áp dụng chế độ ăn kiêng và giảm calo, đặc biệt là kiêng tinh bột. Khi đó, cơ thể thường mất trước tiên là glycogen, dạng dự trữ tinh bột trong gan và cơ.

Glycogen có khả năng giữ nước trong cơ thể. Vì vậy, khi lượng glycogen trong cơ thể giảm thì nước cũng sẽ mất theo. Kết quả là trọng lượng cơ thể có thể giảm khá nhanh trong vài ngày đầu nhưng phần lớn là trong lượng nước chứ không phải mỡ thừa.

Phần mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, hầu như chưa thay đổi trong giai đoạn này. Mỡ dưới da thường giảm chậm hơn vì cần thâm hụt năng lượng đủ lâu để cơ thể huy động phần mỡ dự trữ này.

Điều trên giải thích vì sao nhiều người giảm cân thấy trọng lượng cơ thể giảm xuống nhưng chu vi vòng bụng chưa thay đổi. Nếu mới giảm cân được 1-2 tuần thì rất có thể đang giảm trọng lượng nước thay vì mỡ.

Mỡ giảm được nằm ở vị trí khác

Một khả năng khác khi cân nặng giảm mà vòng bụng không giảm là lượng mỡ mất đi không phải ở bụng mà ở vị trí khác trên cơ thể. Cơ thể chúng ta không thể giảm mỡ ở một vị trí cụ thể nào cả. Do đó, chúng ta không thể giảm mỡ bụng chỉ bằng cách gập bụng. Lợi ích lớn nhất của bài gập bụng là giúp cơ bụng khỏe hơn chứ không trực tiếp giảm mỡ bụng.

Phân bố mỡ chịu ảnh hưởng bởi di truyền, giới tính, tuổi, hoóc môn và thói quen vận động. Vì vậy, người giảm cân có thể đang giảm mỡ ở mặt, tay, ngực, lưng nhiều hơn bụng, khiến cân nặng giảm nhưng vòng eo đo chưa thay đổi.

Cơ bụng đang dày lên

Đối với những người tập bụng nhiều, họ có thể gặp tình trạng dù giảm mỡ bụng nhưng chu vi vòng bụng không giảm. Điều này là do các khối cơ bụng của họ đã dày lên. Người tập có thể nhận ra điều này khi cơ bụng họ rõ nét hơn, săn chắc và gọn gàng hơn dù vòng bụng không giảm, theo Healthline (Mỹ).