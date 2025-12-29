Giảm cân nhưng chiều nào cũng mệt: dấu hiệu ăn uống sai cách?

Cảm giác cạn năng lượng này rất thường gặp trong quá trình giảm cân. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thâm hụt calo. Tin tốt là đa phần có thể điều chỉnh bằng các thay đổi nhỏ nhưng đúng trọng tâm, để vừa giảm cân bền vững vừa duy trì mức năng lượng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống cà phê có nhiều đường hay kem béo buổi chiều sẽ khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi do đường huyết tăng cao rồi giảm ẢNH: AI

Khi giảm cân, cơ thể sẽ tự động tiết kiệm năng lượng. Nếu ăn kiêng quá mức hoặc thiếu cân đối, chẳng hạn ăn thiếu protein, chất xơ hay chất béo tốt, cân nặng có thể giảm nhanh nhưng cơ thể lại không có đủ calo cung cấp ổn định cho não và cơ bắp. Kết quả là cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải và tụt năng lượng, nhất là vào buổi chiều.

Những kiểu ăn uống dễ gây mệt mỏi, uể oải vào buổi chiều gồm:

Ăn quá ít

Nhiều người giảm cân theo kiểu cố nhịn ăn. Bữa sáng thì ăn sơ sài, bữa trưa ít đến mức không đủ năng lượng làm việc. Về ngắn hạn, cân nặng có thể giảm rất nhanh. Nhưng cái giá thường là mệt mỏi, đói cồn cào, giảm hiệu suất vận động, làm việc.

Các chuyên gia khuyến cáo để giảm cân khỏe mạnh, mọi người không nên thâm hụt quá 500 calo/ngày. Bữa ăn nên có đủ tinh bột phức tạp, protein, rau và một ít chất béo có lợi như cá béo, đậu hay trái bơ.

Thiếu protein

Nạp đủ protein không chỉ để tăng cơ mà còn giúp no lâu và góp phần duy trì khối cơ nạc trong lúc giảm cân. Khi bữa trưa thiếu protein, chúng ta sẽ mau đói lại và rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Để giảm tình trạng này, trong mỗi bữa chính nên có một món nào đó giàu protein, chẳng hạn như trứng, thịt nạc, đậu phụ hay sữa.

Lạm dụng cà phê buổi chiều để tỉnh táo

Cà phê thường có nhiều đường sữa, thậm chí là kem béo. Loại thức uống giàu caffein này có thể giúp tỉnh táo tạm thời. Tuy nhiên, cà phê chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi tạm thời. Khi caffeine hết tác dụng thì cảm giác mệt mỏi sẽ trở lại.

Ngoài ra, uống những món nhiều đường cũng khiến đường huyết tăng rồi giảm đột ngột, dẫn đến mệt mỏi do giảm đường huyết. Đặc biệt khi đang ăn kiêng, cơ thể nhạy hơn với những cú dao động đường huyết này.

Nếu cần caffein, ưu tiên cà phê, trà ít hoặc không đường, đồng thời ăn kèm một bữa phụ nhỏ giàu protein, chất xơ. Món này thường là sữa chua, các loại quả hạch, trái bơ hay đậu, theo Healthline.