Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giảm cân nhưng chiều nào cũng mệt: dấu hiệu ăn uống sai cách?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
29/12/2025 00:08 GMT+7

Giảm cân thường được kỳ vọng giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe hơn. Nhưng trong quá trình giảm cân, không ít người lại rơi vào tình huống ngược lại. Buổi sáng còn tỉnh táo, đến giữa buổi chiều thì uể oải, thậm chí run tay.

Cảm giác cạn năng lượng này rất thường gặp trong quá trình giảm cân. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thâm hụt calo. Tin tốt là đa phần có thể điều chỉnh bằng các thay đổi nhỏ nhưng đúng trọng tâm, để vừa giảm cân bền vững vừa duy trì mức năng lượng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giảm cân nhưng chiều nào cũng mệt: dấu hiệu ăn uống sai cách?- Ảnh 1.

Uống cà phê có nhiều đường hay kem béo buổi chiều sẽ khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi do đường huyết tăng cao rồi giảm

ẢNH: AI

Khi giảm cân, cơ thể sẽ tự động tiết kiệm năng lượng. Nếu ăn kiêng quá mức hoặc thiếu cân đối, chẳng hạn ăn thiếu protein, chất xơ hay chất béo tốt, cân nặng có thể giảm nhanh nhưng cơ thể lại không có đủ calo cung cấp ổn định cho não và cơ bắp. Kết quả là cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải và tụt năng lượng, nhất là vào buổi chiều.

Những kiểu ăn uống dễ gây mệt mỏi, uể oải vào buổi chiều gồm:

Ăn quá ít

Nhiều người giảm cân theo kiểu cố nhịn ăn. Bữa sáng thì ăn sơ sài, bữa trưa ít đến mức không đủ năng lượng làm việc. Về ngắn hạn, cân nặng có thể giảm rất nhanh. Nhưng cái giá thường là mệt mỏi, đói cồn cào, giảm hiệu suất vận động, làm việc.

Các chuyên gia khuyến cáo để giảm cân khỏe mạnh, mọi người không nên thâm hụt quá 500 calo/ngày. Bữa ăn nên có đủ tinh bột phức tạp, protein, rau và một ít chất béo có lợi như cá béo, đậu hay trái bơ.

Bản tin sức khỏe 29.12: Loại rau củ nào giúp chống ung thư? | Mỗi ngày một ly nước ép, liệu có tốt?

Thiếu protein

Nạp đủ protein không chỉ để tăng cơ mà còn giúp no lâu và góp phần duy trì khối cơ nạc trong lúc giảm cân. Khi bữa trưa thiếu protein, chúng ta sẽ mau đói lại và rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Để giảm tình trạng này, trong mỗi bữa chính nên có một món nào đó giàu protein, chẳng hạn như trứng, thịt nạc, đậu phụ hay sữa.

Lạm dụng cà phê buổi chiều để tỉnh táo

Cà phê thường có nhiều đường sữa, thậm chí là kem béo. Loại thức uống giàu caffein này có thể giúp tỉnh táo tạm thời. Tuy nhiên, cà phê chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi tạm thời. Khi caffeine hết tác dụng thì cảm giác mệt mỏi sẽ trở lại.

Ngoài ra, uống những món nhiều đường cũng khiến đường huyết tăng rồi giảm đột ngột, dẫn đến mệt mỏi do giảm đường huyết. Đặc biệt khi đang ăn kiêng, cơ thể nhạy hơn với những cú dao động đường huyết này.

Nếu cần caffein, ưu tiên cà phê, trà ít hoặc không đường, đồng thời ăn kèm một bữa phụ nhỏ giàu protein, chất xơ. Món này thường là sữa chua, các loại quả hạch, trái bơ hay đậu, theo Healthline.

Tin liên quan

Vì sao ngủ trưa quá lâu khiến khó giảm cân?

Vì sao ngủ trưa quá lâu khiến khó giảm cân?

Ngủ trưa là thói quen phổ biến vì giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng sau buổi sáng hoạt động. Nhưng với người đang cố giảm cân, ngủ trưa quá lâu có thể ảnh hưởng đến nỗ lực này.

Khám phá thêm chủ đề

giảm cân tăng cơ protein ăn kiêng Đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận