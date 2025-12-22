Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao ngủ trưa quá lâu khiến khó giảm cân?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/12/2025 00:07 GMT+7

Ngủ trưa là thói quen phổ biến vì giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng sau buổi sáng hoạt động. Nhưng với người đang cố giảm cân, ngủ trưa quá lâu có thể ảnh hưởng đến nỗ lực này.

Cần nhấn mạnh rằng không phải cứ ngủ trưa là tăng cân và không phải ai ngủ trưa lâu cũng sẽ bị tăng cân. Tuy nhiên, khi quan sát ở quy mô lớn, nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ trưa, đặc biệt là ngủ trưa kéo dài, thường đi kèm với các chỉ số chuyển hóa kém thuận lợi, chẳng hạn như đường huyết, insulin hay huyết áp. Hệ quả có thể gián tiếp ảnh hưởng đến cân nặng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì sao ngủ trưa quá lâu khiến khó giảm cân ? - Ảnh 1.

Với đa số người trưởng thành, thời lượng ngủ trưa lý tưởng là 20-30 phút

ẢNH: AI

Ngủ trưa nhiều, thường từ 60 phút trở lên, có thể khiến cân nặng khó kiểm soát thông qua những tác động sau:

Quán tính giấc ngủ gây mệt mỏi

Một cơ chế rất thường gặp là hiện tượng quán tính giấc ngủ, tức cảm giác lơ mơ, nặng đầu, phản xạ chậm sau khi vừa thức dậy, nhất là khi tỉnh từ giai đoạn ngủ sâu. Nguy cơ xảy ra quán tính giấc ngủ sẽ tăng lên khi thời lượng ngủ trưa kéo dài quá 60 phút.

Hệ quả là sau khi ngủ dậy, nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Trạng thái này có thể kéo dài vài phút hay hàng giờ, dẫn đến ngại vận động, trì hoãn tập luyện buổi chiều và dễ tìm đến đồ ngọt hoặc cà phê sữa để chống buồn ngủ.

Những hành vi này, nếu lặp lại thường xuyên, có thể làm tổng calo tiêu hao giảm trong khi năng lượng calo nạp vào lại tăng, khiến giảm cân trở nên khó khăn hơn. Do đó, ngủ trưa có thể giúp giảm mệt mỏi nhưng ngủ quá lâu lại dễ phản tác dụng.

Ảnh hưởng giấc ngủ đêm

Một vấn đề quan trọng khác là ngủ trưa quá lâu sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Khi ngủ trưa quá lâu hoặc gần về chiều, nhiều người sẽ khó buồn ngủ vào buổi tối, dẫn đến đi ngủ trễ, giấc ngủ nông hoặc bị thức giấc nhiều lần.

Vòng lặp này rất dễ hình thành tình trạng đêm ngủ kém khiến ban ngày buồn ngủ, ngủ trưa dài để bù, rồi tối lại khó ngủ. Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ thất thường là yếu tố làm tăng thèm ăn và giảm mức vận động tự nhiên trong ngày, khiến cân nặng khó giảm.

Dấu hiệu vấn đề sức khoẻ

Trong nhiều trường hợp, ngủ trưa quá lâu không phải là nguyên nhân mà là dấu hiệu của một vấn đề khác, chẳng hạn thiếu ngủ mạn tính, căng thẳng kéo dài, ít vận động hoặc các rối loạn giấc ngủ.

Với người giảm cân, tình trạng thường xuyên phải ngủ trưa 1-2 tiếng mà vẫn mệt có thể là tín hiệu cho thấy cần xem lại chất lượng giấc ngủ đêm và sức khỏe tổng thể, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm giấc ngủ trưa, theo Healthline.

Tin liên quan

Giảm cân và giảm mỡ, cái nào tốt hơn cho bệnh tiểu đường?

Giảm cân và giảm mỡ, cái nào tốt hơn cho bệnh tiểu đường?

Giảm cân thường được nhắc đến vì lợi ích sức khỏe. Thế nhưng, giảm mỡ lại là chìa khóa để cải thiện đường huyết. Điều này là do mỡ thừa là nguyên nhân chính gây kháng insulin, dẫn đến tình trạng đường huyết cao.

Khám phá thêm chủ đề

Ngủ trưa giảm cân Thiếu ngủ Giấc ngủ tăng cân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận