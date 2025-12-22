Vì sao ngủ trưa quá lâu khiến khó giảm cân?

Cần nhấn mạnh rằng không phải cứ ngủ trưa là tăng cân và không phải ai ngủ trưa lâu cũng sẽ bị tăng cân. Tuy nhiên, khi quan sát ở quy mô lớn, nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ trưa, đặc biệt là ngủ trưa kéo dài, thường đi kèm với các chỉ số chuyển hóa kém thuận lợi, chẳng hạn như đường huyết, insulin hay huyết áp. Hệ quả có thể gián tiếp ảnh hưởng đến cân nặng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Với đa số người trưởng thành, thời lượng ngủ trưa lý tưởng là 20-30 phút ẢNH: AI

Ngủ trưa nhiều, thường từ 60 phút trở lên, có thể khiến cân nặng khó kiểm soát thông qua những tác động sau:

Quán tính giấc ngủ gây mệt mỏi

Một cơ chế rất thường gặp là hiện tượng quán tính giấc ngủ, tức cảm giác lơ mơ, nặng đầu, phản xạ chậm sau khi vừa thức dậy, nhất là khi tỉnh từ giai đoạn ngủ sâu. Nguy cơ xảy ra quán tính giấc ngủ sẽ tăng lên khi thời lượng ngủ trưa kéo dài quá 60 phút.

Hệ quả là sau khi ngủ dậy, nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Trạng thái này có thể kéo dài vài phút hay hàng giờ, dẫn đến ngại vận động, trì hoãn tập luyện buổi chiều và dễ tìm đến đồ ngọt hoặc cà phê sữa để chống buồn ngủ.

Những hành vi này, nếu lặp lại thường xuyên, có thể làm tổng calo tiêu hao giảm trong khi năng lượng calo nạp vào lại tăng, khiến giảm cân trở nên khó khăn hơn. Do đó, ngủ trưa có thể giúp giảm mệt mỏi nhưng ngủ quá lâu lại dễ phản tác dụng.

Ảnh hưởng giấc ngủ đêm

Một vấn đề quan trọng khác là ngủ trưa quá lâu sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Khi ngủ trưa quá lâu hoặc gần về chiều, nhiều người sẽ khó buồn ngủ vào buổi tối, dẫn đến đi ngủ trễ, giấc ngủ nông hoặc bị thức giấc nhiều lần.

Vòng lặp này rất dễ hình thành tình trạng đêm ngủ kém khiến ban ngày buồn ngủ, ngủ trưa dài để bù, rồi tối lại khó ngủ. Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ thất thường là yếu tố làm tăng thèm ăn và giảm mức vận động tự nhiên trong ngày, khiến cân nặng khó giảm.

Dấu hiệu vấn đề sức khoẻ

Trong nhiều trường hợp, ngủ trưa quá lâu không phải là nguyên nhân mà là dấu hiệu của một vấn đề khác, chẳng hạn thiếu ngủ mạn tính, căng thẳng kéo dài, ít vận động hoặc các rối loạn giấc ngủ.

Với người giảm cân, tình trạng thường xuyên phải ngủ trưa 1-2 tiếng mà vẫn mệt có thể là tín hiệu cho thấy cần xem lại chất lượng giấc ngủ đêm và sức khỏe tổng thể, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm giấc ngủ trưa, theo Healthline.