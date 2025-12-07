Giảm cân và giảm mỡ, cái nào tốt hơn cho bệnh tiểu đường?

Tập trung giảm mỡ, đặc biệt là vùng bụng và gan, sẽ cải thiện đáng kể khả năng xử lý đường huyết của cơ thể. Phương pháp này giúp phục hồi khả năng hấp thụ insulin của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể là cách tốt để cải thiện đường huyết ẢNH: AI

Trên thực tế, giảm cân và giảm mỡ không giống nhau. Các nghiên cứu cho thấy giảm mỡ, chứ không chỉ giảm cân, mới thực sự giúp phục hồi khả năng phản ứng insulin hiệu quả.

Khi mọi người cắt giảm calo hoặc bắt đầu tập thể dục, cân nặng thường giảm nhanh chóng. Nhưng việc giảm cân ban đầu này không chỉ mất đi mỡ thừa mà còn cả nước, khối lượng cơ, glycogen, dạng dữ trữ của đường glucose trong gan và cơ bắp.

Trong vài tuần đầu của chế độ ăn kiêng, mất nước là nguyên nhân chính dẫn đến giảm cân. Khi cơ thể sử dụng glycogen làm năng lượng, mỗi gram glycogen sẽ giải phóng khoảng 3 gram nước. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể giảm vài kg mà không thực sự giảm lượng mỡ dự trữ. Nghiên cứu cho thấy việc mất cơ trong quá trình ăn kiêng thực sự có thể khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên kém hiệu quả hơn.

Mô cơ đóng vai trò chính trong việc sử dụng glucose làm năng lượng. Ít cơ đồng nghĩa với việc hấp thụ glucose kém hơn, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao theo thời gian. Vì vậy, mặc dù cân nặng có thể giảm nhưng sức khỏe trao đổi chất chưa chắc đã được cải thiện.

Ngược lại, giảm mỡ là trạng thái giảm mô mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan nội tạng. Loại mỡ này có liên quan chặt chẽ đến kháng insulin. Hệ quả là các tế bào không còn phản ứng tốt với insulin, buộc tuyến tuỵ phải tiết nhiều insulin hơn để đưa đường glucose vào tế bào.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Author Manuscript cho thấy việc giảm 10% mỡ cơ thể làm tăng độ nhạy insulin lên gần 30%, ngay cả khi cân nặng vẫn ổn định. Sự cải thiện này xảy ra do các tế bào mỡ co lại giải phóng ít phân tử gây viêm và a xít béo hơn. Đây chính là những yếu tố gây cản trở hoạt động của insulin.

Giảm mỡ cũng có lợi cho chức năng ty thể, giúp các tế bào cơ bắp sử dụng đường glucose hiệu quả hơn. Đây là lý do tại sao ngay cả việc giảm mỡ vừa phải, không giảm cân đột ngột, cũng có thể giúp cải thiện đường huyết và cân bằng năng lượng, theo Healthline.