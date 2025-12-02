Giảm cân mãi không thành: 3 sai lầm buổi sáng khiến cân nặng đứng yên

Khi tiến trình giảm cân của cơ thể bắt đầu chậm lại, một phần nguyên nhân có thể là do những điều sau:

Ở trong phòng lướt điện thoại

Một sai lầm thường thấy là không ít người sau khi thức dậy, thay vì phơi nắng sớm thì họ lại ở trong phòng và lướt điện thoại, dùng laptop. Trong khi đó, ánh sáng buổi sáng là tín hiệu rất mạnh để đồng bộ nhịp sinh học cơ thể. Nhịp sinh học giúp điều tiết hoóc môn, ảnh hưởng đến cảm giác đói, no, chuyển hóa đường và mỡ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Sau khi thức dậy buổi sáng, mọi người nên phơi nắng sớm thay vì ngồi trong phòng lướt điện thoại ẢNH: AI

Một nghiên cứu đăng trên Plos One cho thấy những người phơi nắng sớm có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn. Do đó, sau khi thức dậy, hãy cố gắng ra ngoài trời 10-20 phút trước khi ngồi vào máy tính.

Mọi người có thể đứng phơi nắng ở ban công, ngoài sân hay đi dạo quanh nhà đều được. Nếu không ra ngoài được thì mở rèm cửa để để ánh sáng tự nhiên rọi vào phòng

Bỏ bữa sáng

Một số người chọn giảm cân bằng cách bỏ hoặc ăn rất ít vào buổi sáng. Trong nhiều trường hợp, cách này có thể giúp giảm cân rất hiệu quả. Tất nhiên, điều này xảy ra khi họ không ăn bù vào những bữa còn lại trong ngày.

Trên thực tế, tranh cãi có nên ăn sáng hay không vẫn còn. Một số thử nghiệm đối chứng cho thấy so với bỏ bữa sáng thì ăn sáng, đặc biệt là bữa sáng cân bằng, giúp kiểm soát đường huyết và insulin tốt hơn.

Ngược lại, bữa sáng quá nhiều tinh bột nhanh, ít chất xơ và ít protein làm đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, khiến sớm đói trở lại và thèm ăn nhiều hơn vào bữa tiếp theo.

Cách tốt là những người giảm cân thay vì bỏ bữa sáng thì hãy ăn nhẹ với món nhiều protein và chất xơ. Những món này có thể là sữa chua không đường, các loại hạt, trái cây hay trứng hay sữa đậu nành.

Thiếu protein buổi sáng

Nhiều người vẫn ăn sáng đều đặn nhưng bữa sáng chủ yếu là bánh mì, phở, bún và rất ít protein. Về mặt giảm cân, đây không phải là lựa chọn tốt vì protein là chất giúp no lâu và kiểm soát thèm ăn rất tốt.

Một phân tích đăng trên chuyên san Nutrients đã tổng hợp 10 nghiên cứu. Kết quả cho thấy bữa sáng giàu protein giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác đói và giảm lượng calo nạp vào trong bữa sau. Cơ chế được giải thích là protein kích thích các hoóc môn no như GLP-1, PYY, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa, theo Verywell Health.