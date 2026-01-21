Với người tiền tiểu đường, lượng cơm trong mỗi bữa ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Do tinh bột sau tiêu hóa sẽ chuyển thành glucose, việc ăn quá nhiều cơm trắng hoặc tinh bột hấp thu nhanh dễ khiến đường huyết tăng cao và làm nặng thêm tình trạng kháng insulin.

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

Các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm soát khẩu phần từ nửa đến 1 chén cơm mỗi bữa, kết hợp theo nguyên tắc đĩa ăn lành mạnh với nhiều rau không tinh bột, protein và ưu tiên các loại gạo giàu chất xơ như gạo lứt để giúp đường huyết tăng chậm, ổn định hơn và làm chậm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2.