Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?
Video Sức khỏe

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

Ngọc Quý - Triệu Hà
21/01/2026 07:21 GMT+7

Với người tiền tiểu đường, mỗi bữa ăn bao nhiêu chén cơm không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Bởi cơm là nguồn tinh bột trắng chủ yếu trong khẩu phần hằng ngày, nếu ăn không đúng lượng và cách kết hợp, nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2 sẽ tăng lên rõ rệt.

Với người tiền tiểu đường, lượng cơm trong mỗi bữa ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Do tinh bột sau tiêu hóa sẽ chuyển thành glucose, việc ăn quá nhiều cơm trắng hoặc tinh bột hấp thu nhanh dễ khiến đường huyết tăng cao và làm nặng thêm tình trạng kháng insulin. 

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa? - Ảnh 1.

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

 Các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm soát khẩu phần từ nửa đến 1 chén cơm mỗi bữa, kết hợp theo nguyên tắc đĩa ăn lành mạnh với nhiều rau không tinh bột, protein và ưu tiên các loại gạo giàu chất xơ như gạo lứt để giúp đường huyết tăng chậm, ổn định hơn và làm chậm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2.

Uống nước đun sôi để nguội nhiều ngày có an toàn không?

Uống nước đun sôi để nguội nhiều ngày có an toàn không?

Nhiều gia đình có thói quen đun sôi nước rồi để nguội uống dần trong nhiều ngày vì cho rằng như vậy là an toàn. Tuy nhiên, nước đun sôi không đồng nghĩa có thể bảo quản lâu dài mà không tiềm ẩn rủi ro. Vậy uống nước đun sôi để nguội trong bao lâu thì không còn an toàn cho sức khỏe?

Có nên ngủ nướng cuối tuần hay không?

tiểu đường tiền tiểu đường tiểu đường type 2 Đường huyết protein Tinh bột Chất xơ cơm
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
