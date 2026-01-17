Nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Oregon và Đại học Y Bang New York (Mỹ), dựa trên dữ liệu NHANES giai đoạn 2021 - 2023, cho thấy ngủ nướng vào cuối tuần có thể mang lại lợi ích đáng kể cho giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của người trẻ.

Có nên ngủ nướng cuối tuần hay không?

Ở nhóm tuổi từ 16 đến 24, việc ngủ bù cho thời gian thiếu ngủ trong tuần có liên quan đến nguy cơ trầm cảm thấp hơn, nhờ giúp cơ thể và não bộ phần nào phục hồi nhịp sinh học bị xáo trộn. Phát hiện này gợi mở hướng tiếp cận mới trong việc nhìn nhận thói quen ngủ nướng ở thanh thiếu niên và thanh niên.