Có nên ngủ nướng cuối tuần hay không?
Video Sức khỏe

Triệu Hà - Thiên Lan
17/01/2026 05:00 GMT+7

Thanh thiếu niên là nhóm tuổi thường xuyên đối mặt với thiếu ngủ kéo dài và nguy cơ trầm cảm gia tăng, nhưng lại ít khi được nhắc đến trong các nghiên cứu về “ngủ bù”. Một nghiên cứu mới vừa công bố trên Journal of Affective Disorders đã đưa ra phát hiện đáng chú ý: ngủ nướng vào cuối tuần có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tinh thần của người trẻ.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Oregon và Đại học Y Bang New York (Mỹ), dựa trên dữ liệu NHANES giai đoạn 2021 - 2023, cho thấy ngủ nướng vào cuối tuần có thể mang lại lợi ích đáng kể cho giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của người trẻ. 

Có nên ngủ nướng cuối tuần hay không? - Ảnh 1.

Ở nhóm tuổi từ 16 đến 24, việc ngủ bù cho thời gian thiếu ngủ trong tuần có liên quan đến nguy cơ trầm cảm thấp hơn, nhờ giúp cơ thể và não bộ phần nào phục hồi nhịp sinh học bị xáo trộn. Phát hiện này gợi mở hướng tiếp cận mới trong việc nhìn nhận thói quen ngủ nướng ở thanh thiếu niên và thanh niên.

Nằm lướt điện thoại: Tư thế nào gây hại cột sống nhất?

Nằm lướt điện thoại: Tư thế nào gây hại cột sống nhất?

Nằm lướt điện thoại tưởng chừng vô hại, nhưng lại là thói quen âm thầm gây áp lực lớn lên cổ và cột sống. Việc cúi, nghiêng hoặc ưỡn cổ trong thời gian dài khiến các cơ và khớp phải gồng chịu tải, dễ dẫn đến đau cổ, mỏi vai và nhức lưng. Vậy tư thế nào khi dùng điện thoại lúc nằm là hại nhất, và làm sao để giảm áp lực lên cổ, lưng?

ngủ nướng Giấc ngủ Thiếu ngủ trầm cảm
