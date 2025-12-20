Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, đặc biệt là nguy cơ trầm cảm tiềm ẩn khi tình trạng mất ngủ kéo dài.

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?

Bên cạnh việc chỉ ra các dấu hiệu thường gặp như khó ngủ, thức giấc giữa đêm, mệt mỏi kéo dài, cảm xúc uể oải, giảm tập trung…, chương trình còn cảnh báo những biểu hiện nghiêm trọng dễ bị bỏ qua. Qua đó, chương trình giúp người dân hiểu đúng về mất ngủ kéo dài, biết cách nhận diện sớm các “tín hiệu” bất thường và chủ động tìm đến chuyên gia khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần.