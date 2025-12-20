Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?

Lê Thắm - Thảo Tú
20/12/2025 06:00 GMT+7

Mất ngủ kéo dài không chỉ bào mòn thể chất mà còn âm thầm tàn phá sức khỏe tinh thần. Khi những đêm trằn trọc khó ngủ vượt quá 2 tuần, đó có thể là dấu hiệu sớm của trầm cảm mà nhiều người vẫn xem nhẹ. Vì sao giấc ngủ và trầm cảm có mối liên hệ chặt chẽ và khi nào tình trạng mất ngủ cần được nhìn nhận như một cảnh báo y khoa?

Chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, đặc biệt là nguy cơ trầm cảm tiềm ẩn khi tình trạng mất ngủ kéo dài.

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm? - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?

Bên cạnh việc chỉ ra các dấu hiệu thường gặp như khó ngủ, thức giấc giữa đêm, mệt mỏi kéo dài, cảm xúc uể oải, giảm tập trung…, chương trình còn cảnh báo những biểu hiện nghiêm trọng dễ bị bỏ qua. Qua đó, chương trình giúp người dân hiểu đúng về mất ngủ kéo dài, biết cách nhận diện sớm các “tín hiệu” bất thường và chủ động tìm đến chuyên gia khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ ơi: Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?

Bác sĩ ơi: Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?

Những cơn bật khóc hay bật cười bất chợt, tưởng như chỉ là “nhạy cảm” quá mức, đôi khi lại là tín hiệu cho thấy não bộ đang gửi lời kêu cứu. Vì sao cảm xúc bỗng trở nên mất kiểm soát? Khi nào cần đi khám chuyên khoa và người thân nên ứng xử ra sao để không vô tình làm tổn thương họ?

