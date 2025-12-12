Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những kiến thức cập nhật và chính xác về trầm cảm cùng các rối loạn tâm lý thường gặp. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp nhận diện các dấu hiệu sớm như mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, cảm xúc thất thường kéo dài, suy giảm tập trung… cũng như chỉ ra những biểu hiện nguy cấp thường bị gia đình bỏ qua. Qua đó, người xem hiểu đúng về trầm cảm, biết cách hỗ trợ người thân và chủ động tìm đến chuyên gia khi nhận thấy “tín hiệu” bất thường của sức khỏe tinh thần.

Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?