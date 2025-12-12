Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?
Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?

Thảo Tú
Thảo Tú
12/12/2025 16:28 GMT+7

Những cơn bật khóc hay bật cười bất chợt, tưởng như chỉ là “nhạy cảm” quá mức, đôi khi lại là tín hiệu cho thấy não bộ đang gửi lời kêu cứu. Vì sao cảm xúc bỗng trở nên mất kiểm soát? Khi nào cần đi khám chuyên khoa và người thân nên ứng xử ra sao để không vô tình làm tổn thương họ?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những kiến thức cập nhật và chính xác về trầm cảm cùng các rối loạn tâm lý thường gặp. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp nhận diện các dấu hiệu sớm như mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, cảm xúc thất thường kéo dài, suy giảm tập trung… cũng như chỉ ra những biểu hiện nguy cấp thường bị gia đình bỏ qua. Qua đó, người xem hiểu đúng về trầm cảm, biết cách hỗ trợ người thân và chủ động tìm đến chuyên gia khi nhận thấy “tín hiệu” bất thường của sức khỏe tinh thần.

Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?

 

Không phải cứ ăn trái cây là luôn tốt cho sức khỏe. Người có bệnh lý gan hoặc thận cần đặc biệt chú ý đến loại trái cây và liều lượng sử dụng, vì một số trái cây chứa nhiều caroten, đường hoặc khoáng chất có thể không phù hợp khi ăn quá mức.

trầm cảm bác sĩ ơi rối loạn giấc ngủ sức khỏe tinh thần cảm xúc thất thường bệnh lý tiềm ẩn
