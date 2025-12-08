Bác sĩ ơi: Không phải cứ ăn trái cây là tốt!

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với chủ đề “Không phải cứ ăn trái cây là tốt!”, đồng hành cùng Bác sĩ CKI Đinh Ngọc Diệp – Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Bình Dân, sẽ giúp người xem hiểu đúng về việc sử dụng trái cây trong chế độ ăn hằng ngày. Không phải cứ ăn trái cây là luôn tốt; việc chọn sai thực phẩm, đặc biệt là các loại trái cây chứa nhiều caroten, đường hoặc khoáng chất, có thể tiềm ẩn rủi ro đối với người mắc bệnh gan hoặc thận.

Bác sĩ ơi: Chọn sai thực phẩm, rủi ro tiềm ẩn dễ bỏ qua

Trong chương trình, bác sĩ sẽ chỉ ra những loại trái cây nên ưu tiên, loại cần hạn chế và cách điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Từ đó, mỗi người có thể ăn uống an toàn, khoa học và lựa chọn thực phẩm đúng với nhu cầu sức khỏe của mình.