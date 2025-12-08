Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bác sĩ ơi: Không phải cứ ăn trái cây là tốt!
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Không phải cứ ăn trái cây là tốt!

Lê Thắm - Dư Ngân
08/12/2025 09:38 GMT+7

Không phải cứ ăn trái cây là luôn tốt cho sức khỏe. Người có bệnh lý gan hoặc thận cần đặc biệt chú ý đến loại trái cây và liều lượng sử dụng, vì một số trái cây chứa nhiều caroten, đường hoặc khoáng chất có thể không phù hợp khi ăn quá mức.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với chủ đề “Không phải cứ ăn trái cây là tốt!”, đồng hành cùng Bác sĩ CKI Đinh Ngọc Diệp – Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Bình Dân, sẽ giúp người xem hiểu đúng về việc sử dụng trái cây trong chế độ ăn hằng ngày. Không phải cứ ăn trái cây là luôn tốt; việc chọn sai thực phẩm, đặc biệt là các loại trái cây chứa nhiều caroten, đường hoặc khoáng chất, có thể tiềm ẩn rủi ro đối với người mắc bệnh gan hoặc thận.

Bác sĩ ơi: Không phải cứ ăn trái cây là tốt!- Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Chọn sai thực phẩm, rủi ro tiềm ẩn dễ bỏ qua

Trong chương trình, bác sĩ sẽ chỉ ra những loại trái cây nên ưu tiên, loại cần hạn chế và cách điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Từ đó, mỗi người có thể ăn uống an toàn, khoa học và lựa chọn thực phẩm đúng với nhu cầu sức khỏe của mình.

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: Thực phẩm gì không nên ăn để giảm cân?

Bác sĩ ơi: Thực phẩm gì không nên ăn để giảm cân?

Hiện nay, tình trạng thừa cân béo phì tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm trẻ em và người trưởng thành tại các đô thị lớn. Phần lớn các ca tăng cân mất kiểm soát lại xuất phát từ cách ăn sai, nạp nhiều tinh bột tinh chế, sử dụng đồ ngọt thường xuyên hoặc áp dụng những chế độ giảm cân nhanh phản khoa học. Những thói quen tưởng chừng vô hại này gây rối loạn chuyển hóa, tích mỡ nội tạng và kéo theo loạt bệnh lý nguy hiểm.

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?

Khám phá thêm chủ đề

trái cây thực phẩm suy thận men gan cao caroten thực phẩm sai bác sĩ ơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận