Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?

Triệu Hà
Triệu Hà
24/11/2025 10:31 GMT+7

Nhiều người hiện nay tin rằng cứ dùng “đồ bổ” là tốt cho sức khỏe: từ vitamin, khoáng chất, thực phẩm chức năng cho đến các loại nước tăng lực, thuốc bổ… Tuy nhiên, việc sử dụng đồ bổ theo trào lưu, không có hướng dẫn y khoa hoặc lạm dụng quá mức có thể gây phản tác dụng, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, quá liều vi chất, thậm chí ảnh hưởng gan, thận và tim mạch. “Bổ” không có nghĩa là phù hợp với mọi cơ thể, và càng không phải thứ có thể dùng tùy tiện.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), sẽ giúp người xem hiểu đúng về các loại “đồ bổ”, nhận diện những hiểu lầm phổ biến, đồng thời cảnh báo rủi ro sức khỏe khi sử dụng sai cách các loại thuốc bổ như collagen, yến sào, nhân sâm, các loại vitamin, an cung ngưu hoàng,... Từ đó, mỗi người có thể lựa chọn và bổ sung dinh dưỡng một cách an toàn, khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ thể.

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng? - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Tin vào đồ bổ - Hiểu sao cho đúng?

Để sử dụng đồ bổ một cách an toàn và hiệu quả, người dân cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, bổ sung theo nhu cầu thực tế và có hướng dẫn chuyên môn. Bởi lạm dụng đồ bổ không chỉ tốn kém, mà còn có thể khiến cơ thể phải trả giá bằng những vấn đề sức khỏe khó lường, điều không thể bù đắp bằng bất cứ loại “thuốc bổ” nào.

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Bác sĩ ơi: ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Ăn chay đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn vì mong muốn sống lành mạnh, thanh lọc cơ thể và giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc ăn chay sai cách đang ngày càng phổ biến. Không ít người tự ý loại bỏ nhóm thực phẩm thiết yếu, dẫn đến thiếu đạm, thiếu vi chất dinh dưỡng, rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo rủi ro sức khỏe vì giảm cân theo trào lưu

Bác sĩ ơi: Đừng để suy thận vì những lầm tưởng khó bỏ!

Khám phá thêm chủ đề

Đồ bổ thuốc bổ vitamin an cung ngưu hoàng dinh dưỡng collagen Yến sào Nhân sâm sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận