Bác sĩ ơi: Cảnh báo rủi ro sức khỏe vì giảm cân theo trào lưu
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Cảnh báo rủi ro sức khỏe vì giảm cân theo trào lưu

Lê Thắm - Hoàng Hà
10/11/2025 14:00 GMT+7

Giảm cân luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các trào lưu giảm cân cấp tốc lan truyền trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt trong giới trẻ. Tâm lý muốn thay đổi vóc dáng nhanh khiến nhiều người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để đạt kết quả tức thì. Giảm cân không còn là câu chuyện hình thể, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe lâu dài. Vậy làm sao để giảm cân mà không gây hại cho cơ thể?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), giải đáp những hiểu lầm phổ biến về giảm cân, đồng thời cảnh báo rủi ro sức khỏe từ các trào lưu giảm cân cấp tốc đang lan rộng. Từ đó, người dân có thể nhận diện phương pháp giảm cân an toàn, xây dựng thói quen ăn uống và vận động bền vững, thay vì chạy theo kết quả nhanh nhưng gây hại cho cơ thể.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo rủi ro sức khỏe vì giảm cân theo trào lưu

Hiện nay nhiều người lựa chọn các phương pháp nhịn ăn, cắt hoàn toàn tinh bột, detox kéo dài hoặc sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Các phương pháp này thường được quảng bá như cách “giảm nhanh và hiệu quả”. Tuy nhiên, những cách làm này không mang lại hiệu quả bền vững, thậm chí có thể gây rối loạn nhịp sinh học, viêm dạ dày, túi mật, suy kiệt cơ, mất cân bằng điện giải và tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

Chuyên gia Đặng Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Giảm cân không phải giảm con số. Chúng ta cần có phương pháp bền vững để sức khỏe chúng ta được tốt hơn, khi thể trạng tốt hơn thì cân nặng sẽ tự điều chỉnh phù hợp”.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo rủi ro sức khỏe vì giảm cân theo trào lưu - Ảnh 1.

Để giảm cân hiệu quả, người dân cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng thực đơn khoa học, kết hợp vận động và theo dõi y tế. Việc chạy theo trào lưu có thể khiến cơ thể phải trả giá, đôi khi là những hậu quả khó hồi phục.

Nhiều người cho rằng chỉ những ai uống ít nước, ăn quá mặn hay mắc tiểu đường mới dễ bị suy thận. Thực tế, những thói quen thường ngày như lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm bổ sung, uống nhiều cà phê, thức khuya, nhịn đi vệ sinh... lại chính là nguyên nhân âm thầm khiến thận suy yếu theo thời gian.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
