Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), giải đáp những hiểu lầm phổ biến về giảm cân, đồng thời cảnh báo rủi ro sức khỏe từ các trào lưu giảm cân cấp tốc đang lan rộng. Từ đó, người dân có thể nhận diện phương pháp giảm cân an toàn, xây dựng thói quen ăn uống và vận động bền vững, thay vì chạy theo kết quả nhanh nhưng gây hại cho cơ thể.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo rủi ro sức khỏe vì giảm cân theo trào lưu

Hiện nay nhiều người lựa chọn các phương pháp nhịn ăn, cắt hoàn toàn tinh bột, detox kéo dài hoặc sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Các phương pháp này thường được quảng bá như cách “giảm nhanh và hiệu quả”. Tuy nhiên, những cách làm này không mang lại hiệu quả bền vững, thậm chí có thể gây rối loạn nhịp sinh học, viêm dạ dày, túi mật, suy kiệt cơ, mất cân bằng điện giải và tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

Chuyên gia Đặng Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Giảm cân không phải giảm con số. Chúng ta cần có phương pháp bền vững để sức khỏe chúng ta được tốt hơn, khi thể trạng tốt hơn thì cân nặng sẽ tự điều chỉnh phù hợp”.

Để giảm cân hiệu quả, người dân cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng thực đơn khoa học, kết hợp vận động và theo dõi y tế. Việc chạy theo trào lưu có thể khiến cơ thể phải trả giá, đôi khi là những hậu quả khó hồi phục.