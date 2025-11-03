Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Đừng để suy thận vì những lầm tưởng khó bỏ!
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Đừng để suy thận vì những lầm tưởng khó bỏ!

TT Phát triển Nội dung số
03/11/2025 09:50 GMT+7

Nhiều người cho rằng chỉ những ai uống ít nước, ăn quá mặn hay mắc tiểu đường mới dễ bị suy thận. Thực tế, những thói quen thường ngày như lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm bổ sung, uống nhiều cà phê, thức khuya, nhịn đi vệ sinh... lại chính là nguyên nhân âm thầm khiến thận suy yếu theo thời gian.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện cùng Chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI) mang đến những giải đáp thiết thực cho người dân, giúp nhận diện và hạn chế các sai lầm phổ biến trong ăn uống và sinh hoạt có thể dẫn đến suy thận.

Bác sĩ ơi: Đừng để thận “suy” vì những lầm tưởng khó bỏ!

Thận là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ độc tố, đồng thời giúp cân bằng nước và điện giải để cơ thể duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, những năm gần đây, số ca mắc bệnh thận đang gia tăng, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Điều này cho thấy nguyên nhân không chỉ đến từ bệnh lý nền mà còn bắt nguồn từ chính lối sống và chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học.

Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng cho biết: “Những thói quen như thức khuya, ăn mì gói không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh thận. Đó là những thói quen xấu. Nếu quá trình này tích lũy trong thời gian dài, chúng sẽ âm thầm ảnh hưởng đến chức năng thận cũng như sức khỏe tổng thể". 

Bác sĩ ơi: Đừng để suy thận vì những lầm tưởng khó bỏ! - Ảnh 1.

Trong guồng quay cuộc sống hiện đại, việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh đôi khi không dễ dàng. Thế nhưng, mỗi thay đổi nhỏ từ hôm nay, như uống đủ nước, ngủ sớm hơn, đi vệ sinh đầy đủ, đều là “lá chắn” vững vàng giúp thận khỏe mạnh và cơ thể dẻo dai.

Đừng để đến khi thận “lên tiếng” mới bắt đầu lo lắng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe từ những điều giản dị nhất mỗi ngày.

Bác sĩ ơi: Bà con làng quê cẩn thận thói quen ăn uống dễ rước bệnh!

Nhiều người trong chúng ta vẫn giữ những thói quen ăn uống “xưa nay vẫn vậy” như: cơm nguội để qua đêm, dưa cà muối xổi, khoai tây mọc mầm, hoặc các loại đậu phộng, hạt có dấu hiệu mốc…. Ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc ấy có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Bác sĩ ơi: Đau khớp gối, đừng bỏ qua các bài tập hiệu quả này

bệnh thận suy thận thận Thức khuya ăn mì gói
