Sức khỏe

Thức khuya ảnh hưởng gan ra sao?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/10/2025 07:02 GMT+7

Thông thường, chúng ta nghĩ rằng thức khuya ảnh hưởng chủ yếu đến hệ thần kinh, tim mạch hoặc tâm trạng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thức khuya cũng có thể gây tổn thương gan.

Thói quen thức khuya trong thời gian dài gây rối loạn nhịp sinh học gan, tăng căng thẳng ô xy hóa, viêm nội mô gan cũng như làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thức khuya ảnh hưởng gan ra sao ? - Ảnh 1.

Thức khuya có thể làm lệch nhịp sinh học gan, tăng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ

ẢNH: AI

Thức khuya gây hại cho gan bằng những tác động sau:

Rối loạn nhịp sinh học của gan

Cũng như nhiều cơ quan khác, gan cũng có đồng hồ sinh học riêng, giúp điều phối hoạt động trao đổi chất theo chu kỳ 24 giờ. Khi thức khuya hoặc giờ giấc ngủ không đều, đồng hồ sinh học ở não và gan bị lệch pha nhau, làm mất sự phối hợp giữa chu kỳ ăn, tiêu hóa và chuyển hóa.

Hệ quả của tình trạng lệch nhịp sinh học này là thúc đẩy rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Thức khuya kéo dài cũng làm gan phải hoạt động ngoài giờ bình thường, chịu áp lực tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bữa tối muộn. Ngoài ra, quá trình phục hồi tế bào gan cũng bị ảnh hưởng.

Viêm gan

Thiếu ngủ hoặc thức khuya là một dạng căng thẳng sinh lý, làm tăng sản xuất các gốc tự do và căng thẳng ô xy hóa trong mô gan. Tình trạng này kéo dài sẽ kích thích phản ứng viêm, kích hoạt đại thực bào gan, tế bào sao gan giải phóng cytokine viêm. Hệ quả là gây tổn thương cấu trúc gan, xơ hóa nếu tiếp diễn lâu dài.

Tăng tích mỡ gan

Một hệ quả của thức khuya là rối loạn điều hòa đường huyết, tăng kích thích hệ thần kinh giao cảm và đẩy nồng độ hoóc môn căng thẳng cortisol lên cao. Tất cả đều góp phần gây kháng insulin, dẫn đến tăng tích tụ mỡ trong gan và gây gan nhiễm mỡ.

Thay đổi nội tiết

Thức khuya hay thiếu ngủ kéo dài thường gây rối loạn các hoóc môn như cortisol, leptin và ghrelin. Đây là những hoóc môn ảnh hưởng đến căng thẳng, cảm giác thèm ăn và chuyển hóa.

Đặc biệt, cortisol cao vào buổi tối có thể kích thích tăng tổng hợp đường glucose và làm đường huyết tăng. Kết quả là khiến gan phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến tăng men gan. Tình trạng này kéo dài làm suy yếu chức năng gan, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

Thức khuya Gan Bệnh gan nhiễm mỡ ung thư gan Thiếu ngủ
