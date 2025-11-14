Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bác sĩ ơi: ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Lê Thắm - Hoàng Hà
14/11/2025 12:49 GMT+7

Ăn chay đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn vì mong muốn sống lành mạnh, thanh lọc cơ thể và giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc ăn chay sai cách đang ngày càng phổ biến. Không ít người tự ý loại bỏ nhóm thực phẩm thiết yếu, dẫn đến thiếu đạm, thiếu vi chất dinh dưỡng, rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứuTư vấn Dinh dưỡng (NRECI), sẽ giúp người xem hiểu rõ những sai lầm phổ biến trong ăn chay, đồng thời chỉ ra cách xây dựng chế độ ăn chay khoa học, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài.

Nhiều người hiện nay áp dụng chế độ ăn chay khắt khe như cắt tinh bột, không dùng đạm thực vật,... vì họ tin rằng đó là cách “ăn chay thanh lọc cơ thể”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ăn chay không đúng cách có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, mỡ máu, loãng xương, thừa cân, hay ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Bác sĩ ơi: Ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Các mục đích ăn chay của mỗi người đều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu ăn chay không làm chúng ta khỏe hơn, bị các vấn đề như xây xẩm, chóng mặt, rụng tóc, tăng mỡ máu,... người kiệt quệ thì đây là lúc mà chúng ta phải điều chỉnh lại cách ăn của mình.”

Để ăn chay an toàn và hiệu quả, người dân nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, xây dựng thực đơn phù hợp với thể trạng, và duy trì lối sống vận động tích cực. Bởi nếu ăn chay sai cách, cơ thể có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe, điều không gì có thể thay thế được.

Bác sĩ ơi: ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh- Ảnh 1.

Ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

 

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe 14.11: Làm thế nào để thận khỏe | Thịt đỏ có phải là nguyên nhân gây ung thư?

Bản tin sức khỏe 14.11: Làm thế nào để thận khỏe | Thịt đỏ có phải là nguyên nhân gây ung thư?

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

ăn chay tốt sức khỏe bác sĩ ơi thói quen Rối loạn mỡ máu thừa cân ăn chay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận