Bác sĩ ơi: ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI), sẽ giúp người xem hiểu rõ những sai lầm phổ biến trong ăn chay, đồng thời chỉ ra cách xây dựng chế độ ăn chay khoa học, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài.

Nhiều người hiện nay áp dụng chế độ ăn chay khắt khe như cắt tinh bột, không dùng đạm thực vật,... vì họ tin rằng đó là cách “ăn chay thanh lọc cơ thể”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ăn chay không đúng cách có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, mỡ máu, loãng xương, thừa cân, hay ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Bác sĩ ơi: Ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Các mục đích ăn chay của mỗi người đều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu ăn chay không làm chúng ta khỏe hơn, bị các vấn đề như xây xẩm, chóng mặt, rụng tóc, tăng mỡ máu,... người kiệt quệ thì đây là lúc mà chúng ta phải điều chỉnh lại cách ăn của mình.”

Để ăn chay an toàn và hiệu quả, người dân nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, xây dựng thực đơn phù hợp với thể trạng, và duy trì lối sống vận động tích cực. Bởi nếu ăn chay sai cách, cơ thể có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe, điều không gì có thể thay thế được.