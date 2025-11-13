Thận có trách nhiệm lọc máu, loại bỏ chất thải và vận chuyển chúng ra ngoài qua nước tiểu. Theo trang thông tin của National Kidney Foundation, "nước đóng vai trò thiết yếu giúp thận thải bỏ chất độc và duy trì hoạt động tốt" khi có lượng nước phù hợp trong cơ thể. Thêm vào đó, một bài đánh giá chuyên sâu cho thấy: việc uống nhiều nước hơn giúp tăng lượng nước tiểu loãng và giảm sự kích hoạt của hormon vasopressin điều kiện được cho là có lợi cho chức năng thận và chuyển hóa. Do đó, ngoài việc tập trung vào số lượng nước uống mỗi ngày, thời điểm uống nước, đặc biệt là khi vừa thức dậy, trước bữa ăn và trong ngày đang được nhiều chuyên gia đề cao hơn.

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?