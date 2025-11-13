Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?
Video Sức khỏe

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

Trang Châu
Trang Châu
13/11/2025 17:46 GMT+7

Việc uống nước đủ mỗi ngày đã được biết đến rộng rãi là cần thiết cho sức khỏe. Nhưng thời điểm uống nước cũng đóng vai trò rất quan trọng không kém. Uống nước vào lúc nào sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quá trình đào thải và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến thận tốt hơn?

Thận có trách nhiệm lọc máu, loại bỏ chất thải và vận chuyển chúng ra ngoài qua nước tiểu. Theo trang thông tin của National Kidney Foundation, "nước đóng vai trò thiết yếu giúp thận thải bỏ chất độc và duy trì hoạt động tốt" khi có lượng nước phù hợp trong cơ thể. Thêm vào đó, một bài đánh giá chuyên sâu cho thấy: việc uống nhiều nước hơn giúp tăng lượng nước tiểu loãng và giảm sự kích hoạt của hormon vasopressin điều kiện được cho là có lợi cho chức năng thận và chuyển hóa. Do đó, ngoài việc tập trung vào số lượng nước uống mỗi ngày, thời điểm uống nước, đặc biệt là khi vừa thức dậy, trước bữa ăn và trong ngày đang được nhiều chuyên gia đề cao hơn.

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh? - Ảnh 1.

Uống nước như thế nào giúp thận khỏe, đào thải nhanh?

 

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

uống nước lượng nước uống uống buổi sáng chức năng thận thận
