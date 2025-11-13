4 loại rau củ tốt cho thận, đặc biệt với người uống thuốc lâu dài

Dưới đây là những loại rau củ tốt cho thận, phù hợp với người đang sử dụng thuốc lâu dài.

Cà rốt

Cà rốt là loại củ có hàm lượng kali trung bình, phù hợp cho chế độ ăn thân thiện với thận. Nửa chén cà rốt sống khoảng 60 gram chỉ chứa khoảng 195 - 200 mg kali. Mức này vẫn được chấp nhận trong chế độ ăn kiểm soát kali, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ớt chuông và bông cải trắng là những loại thực vật có ích cho sức khỏe thận ẢNH: AI

Cà rốt giàu beta-caroten, tức tiền chất của vitamin A. chất này giúp giảm căng thẳng ô xy hóa và viêm trong mô thận. Đây là 2 yếu tố làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Ngoài ra, chất xơ trong cà rốt cũng cải thiện hệ vi sinh đường ruột, gián tiếp giúp giảm độc chất và a xít chuyển hóa trong cơ thể, từ đó giảm tải cho thận. Với người đang dùng thuốc dài ngày, ăn cà rốt luộc hoặc hấp là cách đơn giản để bổ sung dinh dưỡng mà không làm tăng áp lực khoáng chất cho thận.

Đậu que

Đậu que là một trong những loại thực vật có hàm lượng kali và phốt pho thấp nhất, rất thích hợp cho người cần bảo vệ thận. Nửa chén khoảng 60 gram đậu que chín chỉ chứa khoảng 90 mg kali và 18 mg phốt pho.

Lượng khoáng chất thấp giúp giảm bớt gánh nặng cho thận trong việc đào thải chất điện giải. Đồng thời, chất xơ trong đậu que còn cải thiện quá trình tiêu hóa và cân bằng đường huyết.

Ăn đậu que thường xuyên giúp giảm lượng a xít trong cơ thể mà thận phải trung hòa mỗi ngày, nhờ đó góp phần bảo vệ mô thận khỏi tổn thương mạn tính. Khi chế biến, nên luộc hoặc hấp đậu que, hạn chế chiên xào và thêm muối để tránh làm tăng lượng natri, gây áp lực cho thận.

Bông cải trắng

Bông cải trắng được xem là một trong những loại rau lành tính nhất cho thận. Loại thực vật này giàu chất xơ và hợp chất chống viêm tự nhiên, đồng thời lại có hàm lượng kali, phốt pho và natri thấp. Điều này giúp bông cải trở thành lựa chọn lý tưởng cho người đang phải dùng thuốc lâu dài.

Các hợp chất chống ô xy hóa trong bông cải sẽ trung hòa các gốc tự do, giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào thận do căng thẳng ô xy hóa. Ngoài ra, tăng cường ăn các loại thực vật như bông cải và giảm protein động vật có thể giúp giảm phụ phẩm chuyển hóa trong cơ thể, chẳng hạn như nitơ - yếu tố thường làm tăng áp lực lọc cho cầu thận.

Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ, rất giàu vitamin A, C nhưng có hàm lượng kali thấp, rất tốt cho người cần bảo vệ thận. Ớt chuông là chứa ít kali nhưng giàu chất chống ô xy hóa, giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe mạch máu.

Vitamin C trong ớt chuông có tác dụng tăng cường sản xuất nitric oxide, chất có vai trò duy trì sự giãn nở mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu đến thận. Trong khi đó, vitamin A bảo vệ biểu mô ống thận, theo Verywell Health.