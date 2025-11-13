Nam giới cần tập thể dục hơn hẳn phụ nữ mới có được 'bùa hộ mệnh' cho trái tim

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) và Bệnh viện Brigham and Women's Hospital thực hiện, dữ liệu từ hơn 85.000 người trưởng thành trong dự án UK Biobank cho thấy phụ nữ có thể giảm 30% nguy cơ mắc bệnh mạch vành chỉ với khoảng 250 phút vận động vừa đến mạnh mỗi tuần (tương đương 30 - 35 phút mỗi ngày). Trong khi đó, nam giới cần tới khoảng 530 phút tập thể dục mỗi tuần, tức gấp đôi mới đạt được mức giảm nguy cơ tương đương. Không chỉ vậy, ở nhóm đã mắc bệnh tim mạch, phụ nữ năng động còn giảm được tới 70% nguy cơ tử vong sớm, trong khi con số này ở nam giới chỉ khoảng 19%.

Nam giới cần vận động hơn hẳn phụ nữ mới có được 'bùa hộ mệnh' cho trái tim