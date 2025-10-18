6 món quen thuộc 'hồi sinh' collagen, da đẹp bất chấp tuổi tác

Nước hầm xương

Khi ninh xương động vật, đặc biệt là xương và mô liên kết từ gà, bò, cá trong thời gian dài, collagen từ xương sẽ được chiết xuất và chuyển hóa thành gelatin, một dạng collagen sinh học cực kỳ dễ hấp thụ vào cơ thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định, nguồn collagen này cung cấp các khối xây dựng cần thiết để cơ thể tự sản sinh collagen. Nhờ đó giúp da săn chắc, làm mờ nếp nhăn, vết chân chim và tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi của da.

Trái cây họ cam quýt

Nghe cam, chanh, bưởi tưởng chỉ để giải khát, tăng đề kháng thôi? Sai hoàn toàn rồi đó, vì hội trái cây này chính là kho báu Vitamin C dồi dào, mà Vitamin C thì được ví như "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể. Nó không chỉ giúp da căng mướt, đàn hồi hơn vì thúc đẩy tổng hợp collagen mà còn là chiến binh chống oxy hóa cực mạnh, bảo vệ các sợi collagen hiện có khỏi bị "tấn công" bởi tia UV, ô nhiễm và stress.

Trứng

Vốn dĩ, trứng chứa cực kỳ nhiều protein, đặc biệt là lòng trắng trứng giàu proline – một trong những amino acid thiết yếu, đóng vai trò quan trọng như "nguyên liệu vàng" để cơ thể tự tổng hợp collagen một cách tự nhiên.

Động vật có vỏ

Cứ ngỡ muốn da dẻ căng mướt, trẻ hóa "thần sầu" là phải lao vào các loại kem dưỡng tiền triệu hay serum xịn xò nào đó nhưng sự thật là "động vật có vỏ" quen thuộc trong bếp mới là "bí kíp" đỉnh cao giúp "hồi sinh" collagen. Mấy món như tôm, cua, hàu, sò hay nghêu không chỉ là "nguồn sống" của bao tín đồ ẩm thực mà còn là "kho báu" chứa đầy Collagen loại I dễ hấp thụ, giúp da "ăn vào" là mướt mịn ngay tắp lự, đó là còn chưa kể đến "trùm cuối" Kẽm (Zinc) cực kỳ dồi dào trong các loại hải sản vỏ cứng này, đây chính là "chất xúc tác" quan trọng bậc nhất mà cơ thể cần để sản xuất Collagen.

Rau lá xanh

Các loại rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh chính là kho tàng chất diệp lục (Chlorophyll) siêu to khổng lồ. Hợp chất này được chứng minh là có khả năng kích thích tiền chất collagen trong da tăng lên đáng kể, chưa kể chúng còn giàu Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa mạnh. Team này sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ kép là vừa thúc đẩy sản xuất collagen mới vừa bảo vệ collagen cũ khỏi bị các gốc tự do "tấn công" và phá hủy.

Cà chua Cà chua là "kho báu" Vitamin C và Lycopene - hai "siêu anh hùng" chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C - yếu tố then chốt kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên, giúp da tăng độ đàn hồi, săn chắc, mờ thâm nám cực hiệu quả. Bên cạnh đó, Lycopene, chất tạo màu đỏ rực rỡ cho cà chua, lại có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

