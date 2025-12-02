Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Thực phẩm gì không nên ăn để giảm cân?
Video Sức khỏe

Lê Thắm - Dư Ngân
02/12/2025 06:00 GMT+7

Hiện nay, tình trạng thừa cân béo phì tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm trẻ em và người trưởng thành tại các đô thị lớn. Phần lớn các ca tăng cân mất kiểm soát lại xuất phát từ cách ăn sai, nạp nhiều tinh bột tinh chế, sử dụng đồ ngọt thường xuyên hoặc áp dụng những chế độ giảm cân nhanh phản khoa học. Những thói quen tưởng chừng vô hại này gây rối loạn chuyển hóa, tích mỡ nội tạng và kéo theo loạt bệnh lý nguy hiểm.

Trong số này của chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện, Bác sĩ CKI Đinh Ngọc Diệp đã chỉ ra rằng nguyên nhân tăng tỉ lệ thừa cân béo phì tại Việt Nam không chỉ do ăn nhiều mà còn do ăn sai cách. Việc sử dụng nước trái cây thường xuyên có thể dẫn đến nguy cơ đái tháo đường, trong khi ăn mặn hay tiêu thụ nhiều nước ngọt lại gây áp lực lên thận. Để giảm cân hiệu quả, cần thay đổi thói quen ăn uống hợp lý và cân bằng dinh dưỡng. Hãy lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia để bảo vệ sức khỏe!

Bác sĩ ơi: Thực phẩm gì không nên ăn để giảm cân? - Ảnh 1.

Số này giúp người xem nhận diện đúng – sai trong ăn uống, hiểu rõ cách lựa chọn trái cây hay nước ép, từ đó xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học và an toàn để giảm cân hiệu quả và phòng ngừa các bệnh mạn tính.

giảm cân thừa cân béo phì Tinh bột dinh dưỡng đái tháo đường
