Trong số này của chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện, Bác sĩ CKI Đinh Ngọc Diệp đã chỉ ra rằng nguyên nhân tăng tỉ lệ thừa cân béo phì tại Việt Nam không chỉ do ăn nhiều mà còn do ăn sai cách. Việc sử dụng nước trái cây thường xuyên có thể dẫn đến nguy cơ đái tháo đường, trong khi ăn mặn hay tiêu thụ nhiều nước ngọt lại gây áp lực lên thận. Để giảm cân hiệu quả, cần thay đổi thói quen ăn uống hợp lý và cân bằng dinh dưỡng. Hãy lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia để bảo vệ sức khỏe!

Bác sĩ ơi: Thực phẩm gì không nên ăn để giảm cân?

Số này giúp người xem nhận diện đúng – sai trong ăn uống, hiểu rõ cách lựa chọn trái cây hay nước ép, từ đó xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học và an toàn để giảm cân hiệu quả và phòng ngừa các bệnh mạn tính.