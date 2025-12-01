Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thói quen ăn uống hằng ngày có đang thực sự 'xanh' và 'khỏe'?
Video Sức khỏe

Thói quen ăn uống hằng ngày có đang thực sự 'xanh' và 'khỏe'?

Nguyên Ân
01/12/2025 16:13 GMT+7

Sáng 29.11.2025, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty CP Acecook Việt Nam và Trường ĐH Sài Gòn tổ chức buổi talkshow Từ thói quen đến lối sống giúp sinh viên nhận thức đúng đắn về thói quen ăn uống lành mạnh, tạo lối sống tích cực và bền vững.

Những thói quen ăn uống như uống nước ép thay vì ăn trái cây tươi, ăn trái cây thay cho tinh bột, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong khẩu phần ăn để giảm cân… tưởng chừng như rất khoa học và đúng đắn. Thế nhưng thực tế, đó không phải là thói quen ăn uống lành mạnh.

Thói quen ăn uống hằng ngày có đang thực sự “xanh” và “khỏe”?

Chính vì thế, talkshow “Từ thói quen đến lối sống” do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty CP Acecook Việt Nam và Trường ĐH Sài Gòn tổ chức vào sáng 29.11.2025, trong khuôn khổ Ngày hội Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe, là cơ hội giúp các bạn sinh viên tự nhìn lại thói quen ăn uống hàng ngày và biến chúng thành một lối sống tích cực, bền vững hơn.

Đồng hành với hơn 500 sinh viên trong hội trường là ThS-BS Trương Nhật Khuê Tường, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Bác sĩ Tường chia sẻ khi chúng ta thực hành được một chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh thì có thể không chữa bệnh nhưng nó giúp chúng ta phòng ngừa được bệnh.

Thói quen ăn uống hằng ngày có đang thực sự 'xanh' và 'khỏe'? - Ảnh 1.

Đặc biệt, bác sĩ khuyến cáo các bạn sinh viên nên ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép. Bởi nếu chỉ uống nước ép không thì vô tình chúng ta đang nạp đường là chính, chỉ có một phần vitamin và gần như loại bỏ hoàn toàn chất xơ.

Bên cạnh đó, cơ thể chúng ta cần được bổ sung canxi và vitamin D mỗi ngày để ngăn ngừa việc suy giảm chất lượng xương. Một thanh niên trưởng thành cần khoảng 1.000 mg canxi/ngày, tương đương với việc uống khoảng 900 ml sữa. Vì vậy, việc bổ sung sữa và các thực phẩm giàu canxi như phô mai, tôm, cua, hải sản… một cách hợp lý là vô cùng quan trọng và cần thiết. 

