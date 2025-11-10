Sinh viên ‘Đất Sen hồng’ thực hành sống xanh sống khỏe, nói không với túi ni lông

Tại đây, sinh viên được các chuyên gia giới thiệu kiến thức về sống xanh sống khỏe, sự phát triển bền vững với nền tảng sức khỏe tốt và giảm tác động đến môi trường xung quanh trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

Nhiều sinh viên ở đây cho biết từ nhỏ, các bạn đã có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Khi vào đại học, tuy bắt đầu cuộc sống xa nhà nhưng sinh viên biết cách tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên đang thiếu hoặc thừa cân, hoặc chưa có thói quen tâm thể dục... Sau khi lắng nghe chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng, sinh viên đã biết cách chọn lựa thực phẩm, tránh những sai lầm trong chế độ ăn uống trước đây để có sức khỏe tốt, đủ sức học.

Sinh viên ‘Đất Sen hồng’ thực hành sống khỏe, nói không với túi ni lông

Tại chương trình, bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty CP Acecook Việt Nam đã hướng dẫn sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp cách thực hành sống xanh sống khỏe, thông qua triết lý 4R - Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng).

Theo bà My, hành động đầu tiên để thực hành lối sống xanh là “từ chối”. Cụ thể, từ chối mua những món đồ không cần thiết; từ chối dùng vật dụng không thân thiện với môi trường.

Sinh viên ĐH Đồng Tháp không chỉ được trang bị thêm kiến thức về sức khỏe, truyền cảm hứng để chủ động thay đổi hành vi, xây dựng lối sống xanh – sống khỏe ẢNH: DUY TÂN

Từ những chia sẻ và trải nghiệm trong ngày hội, sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp không chỉ được trang bị thêm kiến thức về sức khỏe, môi trường, mà còn được truyền cảm hứng để chủ động thay đổi hành vi, xây dựng lối sống xanh – sống khỏe – sống có trách nhiệm.