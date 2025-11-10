Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sinh viên ‘Đất Sen hồng’ thực hành sống xanh sống khỏe, nói không với túi ni lông
Video Sức khỏe

Sinh viên ‘Đất Sen hồng’ thực hành sống xanh sống khỏe, nói không với túi ni lông

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/11/2025 16:00 GMT+7

Sáng 8.11, gần 3.000 sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp hào hứng tham gia chương trình ”Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe". Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Tại đây, sinh viên được các chuyên gia giới thiệu kiến thức về sống xanh sống khỏe, sự phát triển bền vững với nền tảng sức khỏe tốt và giảm tác động đến môi trường xung quanh trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

Nhiều sinh viên ở đây cho biết từ nhỏ, các bạn đã có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Khi vào đại học, tuy bắt đầu cuộc sống xa nhà nhưng sinh viên biết cách tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên đang thiếu hoặc thừa cân, hoặc chưa có thói quen tâm thể dục... Sau khi lắng nghe chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng, sinh viên đã biết cách chọn lựa thực phẩm, tránh những sai lầm trong chế độ ăn uống trước đây để có sức khỏe tốt, đủ sức học.

Sinh viên ‘Đất Sen hồng’ thực hành sống khỏe, nói không với túi ni lông

Tại chương trình, bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty CP Acecook Việt Nam đã hướng dẫn sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp cách thực hành sống xanh sống khỏe, thông qua triết lý 4R - Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng).

Theo bà My, hành động đầu tiên để thực hành lối sống xanh là “từ chối”. Cụ thể, từ chối mua những món đồ không cần thiết; từ chối dùng vật dụng không thân thiện với môi trường.

Sinh viên ‘Đất Sen hồng’ thực hành sống xanh sống khỏe, nói không với túi ni lông - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Đồng Tháp không chỉ được trang bị thêm kiến thức về sức khỏe, truyền cảm hứng để chủ động thay đổi hành vi, xây dựng lối sống xanh – sống khỏe

ẢNH: DUY TÂN

Từ những chia sẻ và trải nghiệm trong ngày hội, sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp không chỉ được trang bị thêm kiến thức về sức khỏe, môi trường, mà còn được truyền cảm hứng để chủ động thay đổi hành vi, xây dựng lối sống xanh – sống khỏe – sống có trách nhiệm.

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 10.11: Sống khỏe từ dinh dưỡng đúng cách | Phát hiện ung thư sớm nhờ MRI tích hợp AI

Bản tin sức khỏe ngày 10.11: Sống khỏe từ dinh dưỡng đúng cách | Phát hiện ung thư sớm nhờ MRI tích hợp AI

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Vì sao giới trẻ tìm đến AI, chatbox để 'chữa lành'?

Khám phá thêm chủ đề

sống xanh sống khỏe Acecook Việt Nam phát triển bền vững cùng sinh viên sống xanh sống khỏe sống khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận