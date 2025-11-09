Vì sao giới trẻ tìm đến AI, chatbox để 'chữa lành'?

“Chữa lành” – từ khóa từng mang nhiều ý nghĩa tích cực – nay đã trở thành cụm từ phổ biến, thậm chí bị “trào lưu hóa” trong đời sống giới trẻ. Giữa muôn vàn cách để tìm lại cân bằng tinh thần, nhiều bạn trẻ lựa chọn những công cụ mới mẻ như trí tuệ nhân tạo (AI) hay các ứng dụng chatbox như một hình thức chữa lành.

Chương trình Ngày hội an lạc - Healing day đã thu hút gần 400 người đăng ký tham dự và hơn 100 tình nguyện viên tích cực đóng góp trên khắp cả nước.

Với mong muốn mang đến không gian hỗ trợ tâm lý miễn phí và an toàn cho giới trẻ Việt Nam, cũng như cách nhìn nhận đúng về “chữa lành”, ngày 8.11.2025, sau ba kỳ tổ chức thành công tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, chương trình Ngày Hội An Lạc - Healing Day trở lại TP.HCM với kỳ 4.