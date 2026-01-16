Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ngủ nướng vào cuối tuần, nên hay không: Phát hiện bất ngờ!

Thiên Lan
Thiên Lan
16/01/2026 00:07 GMT+7

Nhóm tuổi thanh thiếu niên thường đối mặt với những thách thức về giấc ngủ và nguy cơ trầm cảm tăng cao, nhưng lại hiếm khi được đưa vào các nghiên cứu về việc ngủ bù.

Nghiên cứu mới mang tính đột phá vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Affective Disorders đã phát hiện tác dụng bất ngờ của thói quen ngủ nướng vào cuối tuần, đặc biệt với lứa tuổi thanh thiếu niên, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nhà khoa học tại Đại học Oregon và Đại học Y khoa Bang New York (Mỹ) đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES) giai đoạn 2021-2023.

Những người tham gia trong độ tuổi từ 16 đến 24, được yêu cầu báo cáo thời gian đi ngủ và thức dậy trong tuần cũng như cuối tuần. Các nhà nghiên cứu tính toán "giấc ngủ bù cuối tuần" dựa trên sự chênh lệch thời gian ngủ trung bình giữa các ngày này. Đồng thời, những người tham gia cũng báo cáo cảm xúc hằng ngày để xác định các triệu chứng trầm cảm.

Ngủ nướng vào cuối tuần, nên hay không: Phát hiện bất ngờ! - Ảnh 1.

Ngủ nướng cuối tuần có thể bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các triệu chứng trầm cảm

Ảnh: AI

Ngủ bù cuối tuần giúp giảm 41% nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm

Kết quả đã phát hiện ngủ nướng cuối tuần có thể bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các triệu chứng trầm cảm. Ngủ bù cho việc thiếu ngủ trong tuần có thể mang lại lợi ích bảo vệ sức khỏe tâm thần đáng kể cho giới trẻ.

Cụ thể, ngủ bù vào cuối tuần giúp người trẻ giảm đến 41% nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm so với không ngủ bù, theo News Medical.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Melynda Casement và Jason Carbone giải thích rằng nhịp sinh học của thanh thiếu niên thay đổi tự nhiên, khiến họ trở thành những "cú đêm" khó đi ngủ sớm. Chu kỳ ngủ điển hình của lứa tuổi này là từ 11 giờ đêm đến 8 giờ sáng, nhưng các em thường phải dậy sớm để đi học, dẫn đến thường xuyên bị thiếu ngủ, khiến việc ngủ bù trở nên cần thiết.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Lý tưởng nhất vẫn là nên ngủ đủ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm, nhưng nếu không thể thực hiện được, hãy để thanh thiếu niên ngủ nướng vào cuối tuần. Hành động này đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ, giúp giảm nguy cơ xuất hiện các triệu chứng buồn bã hoặc trầm cảm hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

