Phát hiện bất ngờ về việc ngủ nướng vào cuối tuần

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Nam Kinh ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Mỹ (NHANES), tổng hợp thông tin 3.400 người từ 20 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018.



Nếu bạn bị thiếu ngủ trong tuần thì từ nay có thể ngủ nướng vào ngày nghỉ cuối tuần Shutterstock

Cuộc khảo sát thu thập thông tin về thời gian ngủ của những người tham gia vào các ngày trong tuần, vào cuối tuần, cũng như liệu họ có mắc bệnh tim, huyết áp cao hoặc tiểu đường hay không.

Kết quả đã phát hiện những người ngủ nướng thêm được ít nhất 1 tiếng vào cuối tuần so với các ngày trong tuần, có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, đặc biệt là đột quỵ, bệnh tim mạch vành và đau thắt ngực (đau ngực do lưu lượng máu giảm), so với những người không ngủ nướng.

Đặc biệt, lợi ích đạt được cao nhất ở những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm vào các ngày trong tuần và ngủ nướng thêm được ít nhất 2 tiếng vào ngày cuối tuần, theo New York Post.

Tiến sĩ Marc Siegel, giáo sư y khoa lâm sàng tại Trung tâm Y tế NYU Langone (Mỹ), dù không tham gia vào nghiên cứu, cũng giải thích: Ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm làm tăng nguy cơ giải phóng hoóc môn gây căng thẳng, đồng thời làm tăng cơn đau tim và đột quỵ.

Những người ngủ nướng thêm ít nhất 1 tiếng vào cuối tuần so với các ngày trong tuần, có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn Shutterstock

Ông Marc Siegel nói: Nghiên cứu cho thấy bạn có thể ngủ bù cho tình trạng thiếu ngủ trong tuần bằng 2 tiếng ngủ nướng vào cuối tuần, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, tiến sĩ Biquan Luo, chuyên gia về giấc ngủ ở San Francisco (Mỹ), cũng không tham gia nghiên cứu, chia sẻ rằng: Trong những trường hợp bình thường, nếu không bị thiếu ngủ, thì không nên ngủ nướng vào cuối tuần.



Liên tục thiếu ngủ có thể gây mệt mỏi mạn tính và tăng nguy cơ béo phì cũng như các bệnh tim mạch. Trong trường hợp này, ngủ bù vào cuối tuần sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của bạn.

Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ và Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ khuyến nghị người lớn nên ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, béo phì, trầm cảm, huyết áp cao và nhiều bệnh khác, theo New York Post.