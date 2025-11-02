4 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu ngủ trầm trọng

Khi tình trạng thiếu ngủ ở mức cảnh báo, cơ thể sẽ xuất hiện những triệu chứng sau:

Phản ứng chậm

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của thiếu ngủ nghiêm trọng là cảm giác buồn ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài vào ban ngày, kèm theo đó là phản ứng cơ thể chậm chạp. Hệ quả làm việc, học tập, lái xe hoặc giao tiếp đều bị ảnh hưởng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thiếu ngủ khiến chúng ta dễ bị mất kiên nhẫn và cáu giận ẢNH: AI

Vì khi ngủ quá ít, hệ thần kinh không có thời gian phục hồi, dẫn tới giảm hiệu năng của vỏ não với chức năng điều phối và phản xạ. Đồng thời, quá trình thanh lọc các phụ phẩm chuyển hóa của tế bào thần kinh bị trì trệ, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Rối loạn tâm trạng

Thiếu ngủ nghiêm trọng còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và trạng thái cảm xúc. Nếu một người cảm thấy bản thân thường xuyên cáu gắt, thiếu kiên nhẫn, gia tăng lo âu hoặc cảm thấy trầm hơn bình thường thì đó có thể là dấu hiệu. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ dẫn tới tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và suy giảm khả năng ghi nhớ.

Nguyên nhân là do thiếu ngủ kéo dài làm tăng mức hoóc môn căng thẳng cortisol, giảm mức hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine. Kết quả là làm mất cân bằng nội tiết và thần kinh.

Đồng thời, giấc ngủ là giai đoạn não bộ xử lý cảm xúc, loại bỏ chất thải thần kinh, tái tổ chức và củng cố trí nhớ. Khi quá trình này bị gián đoạn, khả năng điều tiết cảm xúc và ứng phó với căng thẳng sẽ suy giảm rõ rệt.

Tăng cân

Khi thiếu ngủ thường xuyên, quá trình trao đổi chất bị rối loạn, dẫn đến tăng cân. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ làm tăng mức hoóc môn cortisol và hoóc môn kiểm soát cảm giác đói ghrelin.

Hệ quả là ảnh hưởng xấu tới chu trình hoóc môn điều chỉnh đói - no và quá trình chuyển hóa đường glucose. Đường glucose trong máu không được xử lý hiệu quả, gây tăng đường huyết, tăng mỡ nội tạng và dễ béo phì.

Biểu hiện rõ trên khuôn mặt

Khi thiếu ngủ nghiêm trọng, cơ thể bắt đầu biểu lộ các dấu hiệu trên khuôn mặt. Cụ thể, những người thiếu ngủ có mí mắt trĩu, mắt đỏ hơn, bọng mắt to hơn, quầng thâm, da nhợt, miệng hơi rủ xuống.

Đây là hệ quả của giảm tuần hoàn máu đến da do thiếu ngủ gây ra. Tình trạng này làm chậm tái tạo tế bào da, tăng viêm, làm mạch máu dưới da bị giãn, dẫn đến xuất hiện quầng thâm và da xỉn màu, theo Healthline.