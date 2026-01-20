Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Uống nước đun sôi để nguội nhiều ngày có an toàn không?
Triệu Hà - Lê Cầm
20/01/2026 16:04 GMT+7

Nhiều gia đình có thói quen đun sôi nước rồi để nguội uống dần trong nhiều ngày vì cho rằng như vậy là an toàn. Tuy nhiên, nước đun sôi không đồng nghĩa có thể bảo quản lâu dài mà không tiềm ẩn rủi ro. Vậy uống nước đun sôi để nguội trong bao lâu thì không còn an toàn cho sức khỏe?

Uống nước đun sôi để nguội là một cách phổ biến để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bảo quản quá lâu, nước có thể bị tái nhiễm vi khuẩn từ không khí hoặc dụng cụ chứa. Để tránh nguy cơ này, hãy luôn đảm bảo nước được đậy kín và không để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. 

Ngoài ra, việc bảo quản nước lâu trong dụng cụ kim loại kém chất lượng còn làm tăng nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng nước đun sôi trong vòng 24 - 48 giờ, bảo quản trong bình sạch, có nắp kín và không pha trộn nước mới với nước cũ để đảm bảo an toàn sức khỏe.

