Sức khỏe

Nước đun sôi để nguội để mấy ngày thì không còn an toàn?

Lê Cầm
Lê Cầm
19/01/2026 15:37 GMT+7

Nhiều người đun sôi nước sau đó để nguội và uống dần trong nhiều ngày, tuy nhiên theo chuyên gia điều này có thể tạo môi trường thuận lợi để vi khuẩn tái sinh.

Sự tái sinh của vi khuẩn sau khi làm mát

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, đun sôi nước có hiệu quả tiêu diệt hầu hết vi khuẩn hiện diện tại thời điểm đun sôi. Tuy nhiên, sau khi nước đun sôi để nguội và tiếp xúc với môi trường, nó có thể bị tái nhiễm. Vi khuẩn trong không khí hoặc vi khuẩn từ bề mặt có thể xâm nhập vào nước, đặc biệt nếu nước không được đậy nắp.

Theo thời gian, những vi khuẩn này có thể sinh sôi, đặc biệt nếu nước được bảo quản ở nhiệt độ phòng, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vi khuẩn như Pseudomonas và Staphylococcus có thể được tìm thấy trong các mẫu nước chưa được đun sôi. Mặc dù việc đun sôi có thể loại bỏ chúng, nhưng việc tái nhiễm vẫn có thể xảy ra nếu nước tiếp xúc với không khí trong thời gian dài.

Nước đun sôi để nguội lâu ngày: Coi chừng tích tụ vi khuẩn, kim loại nặng - Ảnh 1.

Nước đun sôi để nguội không nên để quá 3 ngày

ẢNH: AI

Tích tụ kim loại nặng

Khi đun sôi nước trong nồi kim loại, đặc biệt là nồi làm từ vật liệu như nhôm hoặc thép không gỉ, các kim loại nặng như chì, kẽm, sắt, cadmium và crom có thể ngấm vào nước. Lượng kim loại nặng thải ra tăng lên theo thời gian đun nóng và tuổi thọ của dụng cụ nấu.

Nếu để nước nguội trong nồi, nước sẽ tiếp xúc với bề mặt kim loại, tạo điều kiện cho kim loại ngấm tiếp. Tiếp xúc kéo dài có thể dẫn đến nồng độ kim loại nặng vượt quá giới hạn an toàn khuyến nghị, gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe.

Khuyến nghị về thời gian và cách sử dụng nước hợp vệ sinh

Yếu tố

Khuyến nghị hợp vệ sinh

Thời gian bảo quản

Tốt nhất nên uống hết trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đun sôi. Tuyệt đối không để nước quá 3 ngày.

Dụng cụ chứa

Luôn luôn bảo quản nước đun sôi trong các vật chứa có nắp đậy kín. Bình chứa nước có cổ hẹp với vòi giúp giảm nguy cơ tái nhiễm bẩn so với bình chứa miệng rộng. Nên sử dụng bình chứa bằng thủy tinh hoặc inox (thép không gỉ) đạt chuẩn. Tránh dùng bình nhựa tái chế hoặc bình có dấu hiệu bị trầy xước.

Vệ sinh

Rửa sạch bình chứa nước hàng ngày (hoặc sau mỗi lần hết nước) và tráng lại bằng nước sôi để loại bỏ cặn bẩn và vi khuẩn tích tụ.

Lưu trữ

Đậy kín nắp bình ngay sau khi lấy nước để ngăn bụi, côn trùng và vi khuẩn từ không khí. Đặt bình ở nơi sạch sẽ, thoáng, râm mát, tránh các nguồn gây ô nhiễm.

Tránh đổ dồn

Không đổ nước đun sôi mới vào nước cũ còn lại trong bình, vì điều này sẽ làm tăng tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn trong nước cũ, gây tái nhiễm chéo.

Xem thêm bình luận