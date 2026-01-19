Nước đun sôi để nguội để mấy ngày thì không còn an toàn?

Sự tái sinh của vi khuẩn sau khi làm mát

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, đun sôi nước có hiệu quả tiêu diệt hầu hết vi khuẩn hiện diện tại thời điểm đun sôi. Tuy nhiên, sau khi nước đun sôi để nguội và tiếp xúc với môi trường, nó có thể bị tái nhiễm. Vi khuẩn trong không khí hoặc vi khuẩn từ bề mặt có thể xâm nhập vào nước, đặc biệt nếu nước không được đậy nắp.

Theo thời gian, những vi khuẩn này có thể sinh sôi, đặc biệt nếu nước được bảo quản ở nhiệt độ phòng, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vi khuẩn như Pseudomonas và Staphylococcus có thể được tìm thấy trong các mẫu nước chưa được đun sôi. Mặc dù việc đun sôi có thể loại bỏ chúng, nhưng việc tái nhiễm vẫn có thể xảy ra nếu nước tiếp xúc với không khí trong thời gian dài.

Nước đun sôi để nguội không nên để quá 3 ngày ẢNH: AI

Tích tụ kim loại nặng

Khi đun sôi nước trong nồi kim loại, đặc biệt là nồi làm từ vật liệu như nhôm hoặc thép không gỉ, các kim loại nặng như chì, kẽm, sắt, cadmium và crom có thể ngấm vào nước. Lượng kim loại nặng thải ra tăng lên theo thời gian đun nóng và tuổi thọ của dụng cụ nấu.

Nếu để nước nguội trong nồi, nước sẽ tiếp xúc với bề mặt kim loại, tạo điều kiện cho kim loại ngấm tiếp. Tiếp xúc kéo dài có thể dẫn đến nồng độ kim loại nặng vượt quá giới hạn an toàn khuyến nghị, gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe.

Khuyến nghị về thời gian và cách sử dụng nước hợp vệ sinh