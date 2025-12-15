Mỡ nội tạng và vòng eo: giới hạn bao nhiêu cm là nguy hiểm?

Mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng nguy hiểm hơn mỡ dưới da. Tích tụ nhiều mỡ nội tạng làm tăng tiết các chất gây viêm, ảnh hưởng hoóc môn, tăng giải phóng a xít béo tự do vào tĩnh mạch, gây áp lực cho gan, làm tăng đường huyết và nhiều tác động khác, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Số đo vòng eo lớn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sức khỏe ẢNH MINH HỌA: AI

Những bất ổn này làm tăng nguy cơ tiểu đường, gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Do mỡ nội tạng nằm sâu nên không nhìn thấy được bằng mắt thường. Đánh giá bằng ảnh chụp CT hoặc MRI rất tốn kém. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào một chỉ số đơn giản nhưng vẫn phản ánh tương đối tốt lượng mỡ nội tạng. Đó là số đo vòng eo.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) là chỉ số quan trọng không phân biệt giữa mỡ và cơ. Do đó, BMI không cho biết phân bố mỡ trên cơ thể như thế nào. Một người có cơ bắp nhiều có thể có BMI cao nhưng có thể rất ít mỡ thừa. Ngược lại, một người ốm, BMI thấp nhưng bụng lớn vẫn có rủi ro cao.

Trong khi đó, số đo vòng bụng tương quan khá tốt với mỡ nội tạng. Nhiều nghiên cứu cho thấy số đo vòng bụng có thể dùng để dự báo các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, đường huyết cao, rối loạn mỡ máu ở người trưởng thành tốt hơn cả BMI.

Vòng bụng từ bao nhiêu cm trở lên bắt đầu có nguy cơ sức khỏe sẽ khác nhau tùy từng chủng người. Chẳng hạn, đối với người châu Âu, ngưỡng hay dùng để xác định là khoảng 94 cm cho nam và 80 cm cho nữ. Nguy cơ sức khoẻ sẽ ở mức rất cao nếu vòng bụng từ 102 cm trở lên với nam và từ 88 cm trở lên với nữ.

Tuy nhiên, với người châu Á, thì ngưỡng được cảnh báo là trên 90 cm với nam và 80 cm với nữ. Nếu vòng bụng vượt quá số đo này thì đó là lúc cần xem xét lại chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt.

Để đo vòng eo đúng cách, mọi người cần đứng thẳng, thở ra nhẹ nhàng, sau đó dùng thước dây mềm đặt ngang bụng, đi qua điểm giữa rốn, vòng sát da nhưng không siết chặt. Nhiều khuyến cáo lâm sàng cho rằng kết quả nên đo ít nhất 2 lần để đảm bảo độ chính xác.

Nếu vòng eo lớn vượt mức khỏe mạnh, mọi người nên chú ý đến lối sống. Tin tốt là mỡ nội tạng có thể giảm tương đối nhanh nếu thay đổi lối sống, thậm chí trước khi cân nặng giảm rõ.

Kết hợp chế độ ăn lành mạnh, tránh đường bột và chất béo có hại với các hoạt động thể lực như đi bộ nhanh, đạp xe, nâng tạ sẽ giúp giảm mỡ nội tạng, thậm chí giảm nhanh, theo Medical News Today.