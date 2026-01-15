Vì sao TP.HCM mở rộng xa lộ Hà Nội 15 năm chưa xong?

Chiều 15.1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ dự án xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 (cũ) đến Tân Vạn.

Dự án đã được triển khai hơn 15 năm và bắt đầu thu phí từ tháng 4.2021. Tuy nhiên đến nay, nhiều đoạn tuyến vẫn chưa hoàn thành, đặc biệt là đoạn đi qua Bình Dương cũ. Đoạn này có mặt đường hẹp, xuống cấp, thường xuyên ùn tắc, nhất là trong bối cảnh khu vực đang đồng thời thi công Vành đai 3, khiến nhiều tài xế ám ảnh mỗi khi lưu thông.

Xa lộ Hà Nội đoạn nút giao Trạm 2 ẢNH: T.N

Dự án đạt hơn 91%, ngừng thi công do vướng mặt bằng

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Trạm 2 (cũ) đến nút giao Tân Vạn được triển khai theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Đến nay, dự án đã thi công đạt hơn 91% khối lượng. Các đoạn tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện giao thông trên trục cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Tuy nhiên, các phạm vi còn lại trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú và phường Đông Hòa (cũ) hiện đang ngừng thi công do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin về dự án mở rộng xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, nhà đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh dự án. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ thi công và hoàn thành trong năm 2027", ông Hợp nhấn mạnh.

Chờ đơn giá bồi thường mới đảm bảo quyền lợi người dân

Cũng tại buổi họp báo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có văn bản trả lời báo chí liên quan đến nguyên nhân trễ hẹn và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1.

Theo Ban Giao thông, các công trình giao thông được xây dựng trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh thành nên gặp khó khăn trong việc xây dựng đơn giá bồi thường đất đai. Nguyên nhân chủ yếu là sự chênh lệch đơn giá đất nông nghiệp giữa TP.HCM và Bình Dương cũ.

Ngoài ra, sau khi sáp nhập Bình Dương cũ vào TP.HCM, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, thực hiện cân đối đơn giá đất nông nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của luật Đất đai và phù hợp với bảng giá đất của thành phố.

Nút giao Tân Vạn tiếp giáp trục xa lộ Hà Nội, Vành đai 3 ẢNH: THANH NIÊN

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, hiện Ban Giao thông đang phối hợp với chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Dĩ An và UBND phường Đông Hòa hoàn thiện đơn giá bồi thường.

Qua đó, rà soát và tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM về địa điểm tái định cư; đồng thời hoàn thiện dự án bồi thường điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Theo kế hoạch, dự án bồi thường điều chỉnh sẽ được trình thẩm định và phê duyệt trong quý 2/2026. Phương án bồi thường và chi trả dự kiến thực hiện từ quý 3/2026, bàn giao mặt bằng và tiếp tục thi công dự án từ quý 4/2026.