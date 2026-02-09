Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Va chạm xe bồn trên cầu, một phụ nữ tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/02/2026 13:39 GMT+7

Vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy trên cầu Phú Xuân (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ảnh hưởng.

Ngày 9.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT Đa Phước và Công an phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy xảy ra trên cầu Phú Xuân, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Va chạm xe bồn trên cầu, một phụ nữ tử vong- Ảnh 1.

Va chạm với xe bồn, một người phụ nữ tử vong tại chỗ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, theo hướng từ quận 7 cũ đi huyện Nhà Bè cũ. Khi đến khu vực cầu Phú Xuân thì xe máy xảy ra va chạm với xe bồn mang biển số 60H - 323.xx đang lưu thông cùng chiều.

 Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy và thi thể nạn nhân nằm sát mép vỉa hè trên cầu, xe bồn dừng cách đó không xa. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực cầu Phú Xuân bị ảnh hưởng, các phương tiện di chuyển chậm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

