Thời sự

Sập nhà ven sông ở TP.HCM, 2 người bị thương

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/02/2026 12:30 GMT+7

Lực lượng Công an TP.HCM kịp thời cứu nạn vụ sập nhà dân ven sông trên đường Dương Bá Trạc. Sự cố khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Ngày 2.9, cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà dân trên đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, quận 8 cũ) xuống sông Rạch Ông Lớn khiến 2 người bị thương, nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ sập nhà ven sông

Hiện trường vụ sập nhà ven sông

ẢNH: CTV

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tại hiện trường

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tại hiện trường

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 53 ngày 8.2, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về vụ sập nhà dân ven sông Rạch Ông Lớn.

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo, đề xuất lực lượng, phương tiện và điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Đến 16 giờ 12 phút, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phía sau nhà số 23/1/121C đường Dương Bá Trạc (P.Chánh Hưng).

Tại đây, ghi nhận căn nhà đã sập đổ hoàn toàn xuống nước, với diện tích phần bị sập khoảng 53 mét vuông. Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ; nhiều vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi, chìm dưới sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tiếp cận hiện trường.

Qua nắm thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà có 3 người, gồm người mẹ và 2 con trai. Sau tai nạn, bà P. và anh K. bị thương do các cấu kiện xây dựng đè trúng, đã được kịp thời đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, điều trị.

Trước diễn biến phức tạp của hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã nhanh chóng đánh giá nguy cơ sạt lở, triển khai phương án bảo đảm an toàn khu vực ven sông và hỗ trợ tiếp cận khu vực sập đổ.

Lực lượng chức năng đã bố trí 1 bộ phương tiện gồm áo phao, dây cứu nạn và phao tròn, phối hợp hỗ trợ người nhà tiếp cận hiện trường, đồng thời sẵn sàng tìm kiếm, bảo vệ và thu hồi một số tài sản còn giá trị khi điều kiện an toàn cho phép, nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.

Hiện nguyên nhân vụ sập nhà đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân sinh sống ven sông, kênh rạch cần thường xuyên kiểm tra hiện trạng nền móng, vách tường, sàn gỗ, khu vực ta luy bờ sông. Khi phát hiện dấu hiệu nứt, lún, nghiêng, sạt lở phải kịp thời di dời, tuyệt đối không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm, và gọi ngay 114 khi xảy ra sự cố để lực lượng chức năng hỗ trợ.

