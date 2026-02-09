Công an TP.HCM bắt nhóm thanh niên tạt sơn nhà dân để khủng bố đòi nợ

Ngày 9.2, Công an TP.HCM cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà dân nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ liên quan đến hoạt động tín dụng đen; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Nhóm thanh niên được thuê tạt sơn vào nhà dân để gây áp lực đòi nợ ẢNH: CACC

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Định (quận 8 cũ) đã xác định, bắt giữ 3 thanh niên liên quan gồm: Nguyễn Phước Tài (18 tuổi) – người trực tiếp thực hiện hành vi tạt sơn; Võ Minh Vỹ (21 tuổi) – điều khiển xe máy chở Tài và quay video; Nguyễn Phát Đạt (21 tuổi) – đối tượng nhận thuê, tổ chức thực hiện. Cả 3 đối tượng đều ngụ tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 ngày 1.2, Công an phường Phú Định tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D (63 tuổi), ngụ hẻm 266 Hoàng Ngân, về việc nhà bị các đối tượng ném chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản, khiến các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Kết quả định giá xác định thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã bắt giữ nhóm thanh niên ẢNH: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất các dữ liệu liên quan và phối hợp PC02 triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định, làm rõ 3 người liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền. Nhóm này chuẩn bị các chai sơn, nhận địa chỉ qua mạng xã hội rồi di chuyển từ An Giang đến TP.HCM thực hiện hành vi vào rạng sáng 1.2. Sau khi gây án, các đối tượng quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm này còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.

Nhóm thanh niên được thuê tạt sơn vào nhà dân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực đòi nợ. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”, đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng đứng sau thuê thực hiện hành vi.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, vay không cần thế chấp, lãi suất cao – đây là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng tín dụng đen. Khi có nhu cầu tài chính, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, tránh vay từ các nguồn không rõ ràng.