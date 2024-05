Quá trình truy bắt nhóm tạt sơn nhà dân ở TP.HCM

Ngày 31.5, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an Q.3 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, ở Q.5), Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi) và Nguyễn Thành Mỷ (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện trường vụ việc CACC

Theo điều tra, rạng sáng 17.5, nhóm này đi xe máy đến tạt sơn vào căn nhà của bà H. (40 tuổi) đường Hoàng Sa (P.11, Q.3). Sau khi tạt sơn, nhóm này bỏ trốn.

Tại hiện trường, toàn bộ khu vực sân trước, cửa kính bị dính sơn đỏ. Vụ việc khiến bà H. hoảng sợ và trình báo công an khu vực.

Bà H. nghi vấn nguyên nhân bị tạt sơn có liên quan đến chồng cũ của bà đã vay tiền của nhiều người. Trong số này, có Nguyễn Thanh Sơn thường xuyên đến nhà tìm bà H. để ép đòi trả nợ thay cho chồng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.3 vào cuộc truy xét, phát hiện nhóm này đang ở khu vực H.Hòn Đất (Kiên Giang) nên nhanh chóng bắt giữ, di lý về TP.HCM.

Sơn khai cho chồng cũ của bà H. là ông Hiếu vay 140 triệu đồng, lãi suất 8%/tháng. Ông Hiếu đóng lãi cho Sơn được hơn 1 năm, đến tháng 7.2023 thì không còn khả năng chi trả. Do đó, Sơn ép ông Hiếu viết giấy vay nợ với số tiền là 200 triệu đồng.

Do không đòi được nợ, Sơn thuê Mỷ và Kiệt với giá 1 triệu đồng/người đến tạt sơn, khủng bố nhà bà H. buộc trả nợ thay cho chồng cũ.