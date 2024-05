Lén lút chích ma túy trên cầu bộ hành: Lắp camera giám sát

Liên quan bài viết Lén lút chích ma túy trên cầu bộ hành đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 29.5, UBND P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) cho hay, Công an phường này vừa lắp đặt 2 camera giám sát an ninh trên cầu bộ hành số 4 và 5 (cầu dành cho người đi bộ bắt ngang qua đường Phạm Văn Đồng).

Cầu bộ hành số 4 và 5 TRẦN DUY KHÁNH

Việc lắp đặt camera an ninh tại khu vực cầu bộ hành số 4 và 5 sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý nhanh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, người dân khu vực phản ánh về tình trạng xuất hiện ống kim tiêm trên cầu bộ hành số 4 và 5. Bên cạnh đó, người vô gia cư tập trung sinh sống có mang theo dao, tình trạng rác thải, phân và nước tiểu hôi hám trên cầu khiến người dân ngại đi qua đây.

Tiếp nhận thông tin, chúng tôi nhiều ngày nhập vai, ghi hình, phản ánh thực trạng người nghiện lén lút chích ma túy tại cầu bộ hành nói trên. Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, truy xét, bắt giữ những người liên quan.

Cầu bộ hành thành nơi phê ma túy, kim tiêm 'giăng bẫy' khắp nơi

Sau đó, Công an TP.Thủ Đức đề xuất, tham mưu Công an P.Hiệp Bình Chánh lắp đặt hệ thống camera an ninh ở các cầu bộ hành trên địa bàn để giám sát, xử lý kịp thời những người nghiện sử dụng ma túy.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND P.Hiệp Bình Chánh cho hay, UBND phường vừa có báo cáo về hiện trạng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và công tác vận động lắp đặt, nâng cấp hệ thống camera từ nguồn xã hội hóa.

Camera an ninh đã được lắp đặt để giám sát khu vực cầu bộ hành số 4 và 5 TRẦN DUY KHÁNH

Báo cáo do ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh ký gửi đến Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin TP.Thủ Đức.

Theo đó, hệ thống camera giám sát an ninh của UBND phường hiện có 39 cái, tuy nhiên đã hư hỏng 28 cái, chỉ còn hoạt động 11 cái. Trong đó, 5 camera đã kết nối về Công an TP.Thủ Đức, 6 cái đang trong quá trình kết nối.

UBND P.Hiệp Bình Chánh vận động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, phấn đấu đến ngày 2.9 hoàn thành lắp đặt, vận hành 88 camera và hoàn thành việc thành lập trung tâm điều hành camera thông minh của phường.