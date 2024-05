Từ phản ánh của người dân về việc xuất hiện nhiều ống kim tiêm trên cầu bộ hành số 4 và số 5 (cầu dành cho người đi bộ bắt ngang đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) làm người dân bất an, phóng viên Báo Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu.

Cầu bộ hành thành nơi phê ma túy, kim tiêm 'giăng bẫy' khắp nơi

Mỗi ngày 2 cử, bày chích ma túy giữa cầu

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại cầu bộ hành số 5, các ống kim tiêm bị nhét, giấu trong bồn hoa cạnh đường dây dẫn tưới nước tự động.

Trong vai người sống lang thang, sau nhiều ngày đeo bám, 17 giờ 30 ngày 8.5, chúng tôi phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) lớn tuổi, dáng gầy gò chở nhau trên chiếc xe máy biển số 53X8-94.XX trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Phước đi ngã tư Linh Xuân. Khi đến cầu bộ hành số 5 (P.Hiệp Bình Chánh), 2 người này để lại xe máy rồi cầm theo túi ni lông màu đen đi lên giữa cầu.

Tại đây, hai người quay mặt vào nhau, nhanh chóng bày thuốc, ống chích, đổ nước suối ra nắp, bơm, búng, lắc cho thuốc rồi tiêm vào mạch máu trên tay. Sau những động tác thuần thục, 2 người này "phê" nhanh. Trước khi rời đi, người đàn ông cho "đồ nghề" vào lại túi ni lông rồi giấu trên mái che cầu bộ hành. 2 người này lên xe máy, chạy về hướng ngã tư Linh Xuân.

Ngày 9.5, chúng tôi tiếp tục ghi hình 2 người nói trên "phê" ma túy trên cầu bộ hành số 5. Lúc 8 giờ 30 phút, hai người chở nhau quay lại cầu bộ hành, trên tay người phụ nữ có cầm theo tép nhỏ màu trắng. Lên đến giữa cầu, người đàn ông nhanh chóng lấy túi đồ nghề được giấu hôm trước xuống, bày 2 ống kim tiêm ra đất, đổ nước suối vào nắp chai, pha thuốc, bơm, lắc, bún rất "điệu nghệ" rồi tự chích vào tay mình và tay người phụ nữ.

Lát sau, trước khi rời đi, người này cũng giấu túi "đồ nghề" lại chỗ cũ. Theo ghi nhận, đến chiều 9.5 và các ngày sau đó, hai người này mỗi ngày 2 cử bày ma túy ra chích tại cầu bộ hành.

Người đàn ông tự tiêm cho mình và tiêm cho người phụ nữ TRẦN DUY KHÁNH

Tương tự, ngày 8.5, vừa bước chân lên cầu bộ hành số 4, đập vào mắt chúng tôi là 3 ống kim tiêm nằm vươn vải trên bồn hoa, lan can cầu. Qua quan sát, 3 ống kim tiêm này rất mới, gần đó là 3 vỏ ống tiêm vừa xé, một chai nước suối mở nắp và vài lọ nước cất tiêm đã được sử dụng.

Qua ghi nhận, bên trong các bồn hoa có nhiều ống kim tiêm như vậy, có những ống đã bạc màu và nhiều lọ nước cất đã qua sử dụng. Một số lọ bị bể, mảnh thủy tinh nhọn hoắc vươn vải trên cầu.

Trước đó, cuối năm 2023, PV Thanh Niên từng ghi nhận, phản ánh tại 2 khu vực cầu bộ hành số 4 và số 5 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có các ống kim tiêm. Công an P.Hiệp Bình Chánh sau đó đã phối hợp các đơn vị chức năng vào cuộc xử lý, tuy nhiên tình trạng này hiện vẫn còn.

Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm

Liên quan vụ việc, sau khi tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, ngày 11.5, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc truy xét, xử lý dứt điểm tình trạng chích ma túy trên cầu bộ hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác minh được danh tính 2 người thường xuyên chích ma túy trên cầu bộ hành là ông P.V.T (50 tuổi, không nơi cư trú nhất định) và bà T.T.N.N (51 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Ngày 12.5, một tổ trinh sát mai phục tại nhà và một tổ trinh sát khác mai phục tại cầu bộ hành, nơi 2 người thường xuyên lui tới chích ma túy.

11 giờ cùng ngày, ông P.V.T lái xe máy chở bà T.T.N.N đến cầu bộ hành số 5 để chích ma túy. Trong lúc 2 người đang pha ma túy thì bị các trinh sát Công an TP.Thủ Đức khống chế, bắt giữ. Công an thu giữ một số tang vật liên quan. Qua kiểm tra, ông T. và bà N. dương tính với chất ma túy.

Bước đầu, ông T. và bà N. khai nhận đã nghiện ma túy từ lâu, họ thường xuyên góp tiền với nhau để mua ma túy trên địa bàn Q.1 (TP.HCM) rồi chọn nơi tiêm là cầu bộ hành số 5. Lực lượng chức năng xác định loại ma túy mà 2 người này sử dụng là heroin.

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra, giám định, nếu đủ cơ sở thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Qua vụ việc, Công an TP.Thủ Đức gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên và người dân đã kịp thời phản ánh vụ việc nói trên.



Một số ống kim tiêm mà chúng tôi ghi nhận trên cầu bộ hành TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.Thủ Đức cho biết tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trực thuộc, đặc biệt là công an phường tập trung quản lý chặt chẽ người nghiện, tăng cường công tác tuần tra, giám sát địa bàn, nhất là những khu vực cầu bộ hành, gầm cầu, khu vực vắng vẻ ít người qua lại để kịp thời phát hiện, xử lý tệ nạn ma túy. Qua đó, công an tiếp tục truy xét các nhóm cung cấp, mua bán ma túy.

Đề xuất lắp đặt camera giám sát trên cầu bộ hành

Trong năm 2023 và từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP.Thủ Đức đã xử lý, bắt giữ, đưa đi cai nghiện cả trăm trường hợp liên quan đến ma túy. Trong đó, nhiều người không có nơi cư trú nhất định.

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác giám sát, phát hiện người sử dụng ma túy tại cầu bộ hành là vì tuyến đường Phạm Văn Đồng hằng ngày có nhiều người qua lại, một số người nghiện từ nơi khác đến, lợi dụng cầu bộ hành vắng vẻ nên ghé vào chích ma túy rồi nhanh chóng chạy đi.

Lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức cho hay, trong thời gian tới, công an tăng cường công tác tuần tra, rà soát, quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng chích ma túy trên các tuyến cầu bộ hành.

Bên cạnh đó, Công an TP.Thủ Đức tham mưu công an phường gắn hệ thống camera an ninh trên các tuyến cầu bộ hành trên địa bàn để giám sát, xử lý kịp thời những người nghiện lợi dụng tuyến cầu bộ hành để sử dụng ma túy.

Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo khi phát hiện những đối tượng tiêm chích ma túy, người dân nên nhanh chóng báo tin đến công an khu vực qua số điện thoại hoặc ứng dụng VNeID để công an kịp thời có mặt xử lý.