Chiều 20.11.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.460 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số đơn vị liên quan, trong đó có bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre) và bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương).

Đại án Xuyên Việt Oil: 'Đồng hồ Patek Philippe chết máy nên bán được 23.000 USD'

Được Hội đồng xét xử xét hỏi liên quan hành vi đưa hối lộ, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) khai rằng thông qua kinh doanh xăng dầu, bị cáo quen biết một người tên Bộ nên hỏi quy trình và được người này giới thiệu gặp bị cáo Nguyễn Lộc An (là cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, thuộc Bộ Công thương) để hỏi về thủ tục kinh doanh xăng dầu.

Về phía bị cáo Nguyễn Lộc An, bị cáo này trình bày được Mai Thị Hồng Hạnh đưa tổng cộng 350 triệu thành 3 lần khác nhau. Bị cáo An nói trong tường trình tại cơ quan điều tra, bị cáo viết nhầm thành nhận tiền làm 4 lần.

Trong lần gặp đầu tiên, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận 50 triệu đồng từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh.

Bị cáo Nguyễn Lộc An nói, khi nhận hồ sơ từ Công ty Xuyên Việt Oil thấy không đủ điều kiện nên bị cáo đã có công văn trả lời, đồng thời trao đổi lại với bị cáo Hạnh về việc hồ sơ phải đủ điều kiện mới làm được.

Liên quan đồng hồ Patek Philippe nhận từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, bị cáo An khai hôm đó là sinh nhật, bị cáo Hạnh gọi điện nói có chút quà, tuy nhiên vì bận việc nên không vào TP.HCM để nhận quà. Sau một thời gian, khi vào TP.HCM, bị cáo An sang nhà bị cáo Hồng Hạnh uống rượu rồi nhận đồng hồ hiệu Patek Philippe.

Tuy nhiên, sau đó, bị cáo Nguyễn Lộc An đã bán chiếc đồng hồ với giá gần 23.000 USD.

Bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Do Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện nên bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã đặt vấn đề với bị cáo Nguyễn Lộc An tại một khách sạn tại quận 3 (TP.HCM) và được bị cáo An ra giá chi phí cho việc cấp phép là khoảng 5 - 7 tỉ đồng; đồng thời yêu cầu bị cáo Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công thương để bị cáo An xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng bị cáo Nguyễn Lộc An vẫn ký biên bản xác nhận có nội dung "đủ điều kiện", sau đó ký công văn trình Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.

Từ đề xuất của bị cáo Nguyễn Lộc An, ngày 22.8.2016, bị cáo Đỗ Thắng Hải ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil trong vòng 5 năm.

Quá trình để được cấp phép, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo An, tổng hơn 920 triệu đồng, bao gồm 400 triệu đồng tiền mặt và một đồng hồ Patek Philippe.