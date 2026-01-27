Sét đánh bị thương 89 người trong cuộc tuần hành ủng hộ cựu Tổng thống Brazil

Các quan chức cứu hỏa Brazil cho biết vụ sét đánh xảy ra vào ngày 25.1 tại sự kiện đông người kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại Brasilia, theo AFP. Ước tính hàng ngàn người tập trung dưới mưa để thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Bolsonaro, người đang thụ án tù 27 năm vì vai trò trong vụ tìm cách đảo ngược thất bại bầu cử năm 2022.

Nhiều người đội mưa tham gia tuần hành ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại Brasilia ngày 25.1 ẢNH: AFP

Video quay tại hiện trường cho thấy tia sét giáng xuống và âm thanh chấn động vang lên, khiến đám đông hoảng loạn tìm cách nấp dưới những chiếc dù và áo mưa.

Các quan chức cứu hỏa cho biết 47 người nhập viện để điều trị, với 11 người cần chăm sóc đặc biệt. Lực lượng cấp cứu chữa trị cho hàng chục người khác tại hiện trường.

Cuộc tuần hành do nghị sĩ Nikolas Ferreira tổ chức, kêu gọi ân xá cho ông Bolsonaro. Vị cựu tổng thống đang bị giam tại trại giam Papuda ở Brasilia.

Nghị sĩ Nikolas Ferreira được một người cõng trên vai trong cuộc tuần hành ngày 25.1 ẢNH: AFP

Ông Jair Bolsonaro (71 tuổi) đã gặp nhiều biến cố sức khỏe từ sau khi bị đâm trong cuộc vận động tranh cử hồi năm 2018. Hồi tháng 12.2025, ông phải nhập viện một tuần sau phẫu thuật thoát vị bẹn và điều trị chứng nấc cụt kéo dài.

Trong tháng 1, ông bị té trong trại giam và được đưa đi kiểm tra nhưng không gặp thương tích nghiêm trọng.