Thế giới

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro điều trị chứng nấc cụt dai dẳng

Thụy Miên
Thụy Miên
28/12/2025 07:05 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã trải qua một thủ thuật y tế để trị chứng nấc cụt kéo dài dai dẳng suốt nhiều tháng qua, theo đội ngũ y tế điều trị cho ông.

Jair Bolsonaro điều trị chứng nấc cụt kéo dài bằng thủ thuật y tế hiệu quả - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rời bệnh viện sau cuộc phẫu thuật vùng bụng ở Brasilia ngày 4.5

ảnh: reuters

AFP hôm 28.12 dẫn thông tin từ đội ngũ y tế của ông Jair Bolsonaro xác nhận cựu Tổng thống Brazil hôm 24.12 đã rời nhà tù, nơi ông thụ án 27 năm tù vì tội âm mưu lật đổ chính phủ, và đến bệnh viện DF Star ở Brasilia.

Hôm sau, ông được phẫu thuật trị bệnh thoát vị bẹn và tiếp tục nằm viện thêm vài ngày để theo dõi.

Trong thời gian này, các bác sĩ đã quyết định cần phải trị chứng nấc cụt kéo dài của ông, bằng cách thực hiện thủ thuật gây tê dây thần kinh hoành, chịu trách nhiệm kiểm soát cơ hoành.

Bác sĩ Claudio Birolini, người điều trị cho ông Bolsonaro, cho biết thủ thuật này bao gồm việc xác định vị trí dây thần kinh thông qua máy dò siêu âm và sau đó tiêm thuốc gây tê cục bộ.

Đội ngũ bác sĩ đã tiến hành điều trị vào ngày 27.12 và mọi thứ diễn ra suôn sẻ, theo một bác sĩ khác tên Mateus Saldanha.

Ông Birolini cho biết thủ thuật này mất khoảng 1 giờ, thêm rằng đây không phải là một cuộc phẫu thuật và không có vết mổ nào.

Dây thần kinh bên phải đã được xử lý hôm 27.12 và quy trình trị dây thần kinh bên trái đã được lên kế hoạch cho vào ngày 29.12.

Trên Instagram, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Bolsonaro xác nhận chồng bà đã được thực hiện thủ thuật chặn dây thần kinh hoành, nhằm trị chứng nấc cụt xảy ra mỗi ngày và kéo dài 9 tháng qua.

Ông Bolsonaro, Tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2019 – 2022, vài năm qua phải đối mặt với di chứng từ vết thương do bị đâm vào bụng trong một cuộc vận động tranh cử năm 2018, buộc ông phải trải qua một số ca phẫu thuật lớn.

Hồi tháng 5, ông đã trải qua cuộc phẫu thuật vùng bụng ở bệnh viện DF Star.

